Bądź dobry dla siebie i swojej skóry. Postaw na domowe rytualy, które przeniosą Cię do profesjonalnego SPA

Kolekcja inspirowana starożytną indyjską koncepcją karmy, zachęca do refleksji nad swoimi działaniami i ich wpływem na otaczający świat. Pozwól, by kolekcja inspirowała Cię w traktowaniu siebie, innych i środowiska z szacunkiem i miłością.

The Ritual of Karma zawiera zaawansowane, skutecznie nawilżające formuły oraz przełomową, nietłustą ochronę przeciwsłoneczną – idealną dla każdego typu skóry! Dostępne są uzupełnienia do kremu do ciała, mydła do rąk, patyczków zapachowych, perfum do pielęgnacji oraz odświeżacza powietrza do samochodu – wszystkie wzbogacone o ukochany zapach kwiatu lotosu i białej herbaty.

Większość produktów do kąpieli, pielęgnacji ciała i ochrony przeciwsłonecznej zawiera również kompleks Hydra-Boost**, który wspiera poziom nawilżenia skóry dzięki unikalnemu połączeniu składników nawilżających: aloesu, skwalanu i alg. Produkty z kolekcji pomagają ukoić suchą i odwodnioną skórę, przywracając jej miękkość, elastyczność i sprężystość.

Olejek do ciała

Rozświetl skórę, używając naszego uwielbianego olejku do ciała. Jego formuła, o letnim zapachu skomponowanym z nut kwiatu lotosu i białej herbaty, zawiera trzy odżywcze olejki i subtelne opalizujące cząsteczki minerałów.

Chłodzący żel pod prysznic po opalaniu

Nawilżaj skórę po ekspozycji słonecznej i zapewnij jej ukojenie, używając chłodzącego żelu pod prysznic po opalaniu. Zawierająca białą herbatę, aloes i intensywnie nawilżający Hydra-Boost Complex formuła pozostawia skórę odżywioną i odświeżoną.

Krem do ciała

Krem nawilżający do ciała z kwiatem lotosu, białą herbatą i intensywnie nawilżającym Hydra-Boost Complex pozostawia skórę jedwabiście gładką i pięknie pachnącą aż do 48 godzin.

Krem do twarzy z filtrem SPF 30

Chroń i odżywiaj swoją skórę podczas ekspozycji słonecznej, używając naszego kremu do twarzy z SPF 30. Formuła o letnim zapachu białej herbaty i kwiatu lotosu zawiera Hydra-Boost Complex o intensywnym działaniu i witaminę E.

Olejek pod prysznic

Olejek pod prysznic 2w1 The Ritual of Karma, który oczyszcza i pielęgnuje skórę. Zawierająca olejek ze słodkich migdałów i bogata w nienasycone kwasy tłuszczowe formuła o poprawiającym nastrój zapachu kwiatu lotosu.

Natu.Care - zadbaj o siebie od środka

Kolagen Premium 5000 mg mango marakuja

Bestseller marki.

Skoncentrowana formuła z hydrolizowanym kolagenem rybim w postaci proszku w wygodnych saszetkach. Delektuj się orzeźwiającym, tropikalnym smakiem mango i marakui. Idealne uzupełnienie codziennej pielęgnacji, wspierające jędrną i promienną skórę (witamina C, A) oraz wzmacniające włosy i paznokcie.

Kolagen Premium Shot 10000 mg, owoce leśne

Skoncentrowana formuła z hydrolizowanym kolagenem rybim w postaci wygodnych shotów. Delektuj się orzeźwiającym, kwaskowym smakiem owoców leśnych. Idealne uzupełnienie codziennej pielęgnacji, wspierające jędrną i promienną skórę oraz wzmacniające włosy i paznokcie (biotyna, witamina C).

Kilian Paris - Niepowtarzalny zapach na lato

THE NARCOTICS CAN'T STOP LOVING YOU

Zapach otwiera się narkotycznym kwiatem pomarańczy, wraz z Paradisonem, eterycznym związkiem jaśminu sugerującym czysty raj. Serce zapachu jest niewiarygodnie eleganckie. Wyczuwalny jest w nim Miód Prowansalski, nowy składnik w repertuarze KILIAN Paris, który nadaje zapachowi francuskiego charakteru. Absolut wanilii z Madagaskaru dodaje podwójnie smakowitej zachęty do przyjemności, podczas gdy nuty mchu dębowego wnoszą ziemistą intensywność. Ekstrakt kadzidła z Somalii nadaje zmysłowości, objętości i nieskończonej tajemnicy.

Nuty zapachowe: Kwiat pomarańczy, Paradison (eteryczny związek jaśminu), Labdanum, Styraks, Miód z Prowansji, Wanilia, Mech, Kadzidło

Rodzina olfaktoryczna: Narcotics - Od róży po tuberozę, od kwiatu pomarańczy po gardenię… Kwiatowe kompozycje Kiliana to narkotyczne uzależnienie.