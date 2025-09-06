Bardzo znany sklep z kosmetykami zamknął wszystkie swoje placówki. O co chodzi?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-09-06 14:08

Brytyjska marka Lush, którą znana jest na całym świecie ze swoich pachnących kul do kąpieli oraz naturalnych kosmetyków, zamknęła wszystkie swoje sklepy w rodzimym kraju. Zamknięcie placówek miało być protestem, a włodarze marki wyjaśnili, o co im chodziło decydując się na tak drastycznych ruch.

Lush

i

Autor: Glascow Times/ X (Twitter)
  • Lush, znany producent kosmetyków, podjął bezprecedensową decyzję o zamknięciu swoich sklepów w Wielkiej Brytanii.
  • Marka protestuje przeciwko blokowaniu dostępu pomocy humanitarnej w Strefie Gazy, sprzeciwiając się działaniom rządu Izraela.
  • Zamknięcie sklepów ma wywrzeć presję na brytyjski rząd, aby podjął działania w celu zapewnienia pomocy cywilom w Strefie Gazy.
  • Jakie są dalsze konsekwencje tej decyzji dla marki i konfliktu?

Marka Lush zamknęła wszystkie swoje sklepy w Wielkiej Brytani. Co się stało?

Lush to globalny gigant kosmetyczny, który wpierw zasłynął swoimi pachnącymi kulami do kąpieli. Obecnie marka dostępna jest na 50 rynkach, w tym w Polsce i nie słynie z naturalnych i wegańskich kosmetyków. W produktach Lush ogranicza się także opakowania, a sama marka często nawiązuje współpracę z lokalnymi fundacjami oraz stowarzyszaniami działającymi charytatywnie. W Polsce Lush współpracuje w fundacją Otwarte Klatki. To stowarzyszenie, które promuje rozwiązania zapobiegające cierpieniu zwierząt hodowlanych.

Właściciele marki postanowili zamknąć na jeden dzień, 3 września wszystkie swoje sklepy w Wielkiej Brytanii, w tym także sklep internetowy. 4 wrześnie zamknięte zostały z kolei sklepy w Irlandii. Zdecydowali się na taką formę protestu wobec blokowania dostępu do pomocy humanitarnej w Strefie Gazy. Lush sprzeciwia się wobec "działań rządu Izraela uniemożliwiających dotarcie pilnej pomocy humanitarnej do Strefy Gazy"

- Zmiana ta będzie miała formę wstrzymania normalnej działalności poprzez zamknięcie naszych sklepów, witryny internetowej i fabryk w Wielkiej Brytanii na jeden dzień w środę 3 września 2025 r. oraz naszych sklepów w Irlandii 4 września - przekazano w oficjalnym komunikacje.

Na stronie internetowej marki Lush pojawił się napis "Stop głodzeniu Gazy". Wyjaśniono również, ze symboliczne zamknięcie sklepów było wyrazem solidarności. Podobne plakaty rozwieszane są także w sklepach stacjonarnych marki. Wydanie również oświadczenie, że w wy linki zamknięcia sklepów na jeden dzień rząd brytyjski straci jeden dzień wpłat z tytułu podatków. W ten sposób przedstawiciele marki chcąc wywrzeć presję, aby rząd Wielkiej Brytanii podejmą działania pozwalające na zapewnienie pomocy humanitarnej potrzebującym i głodującym cywilom w Strefie Gazy.

Przeczytaj także:
Z ogromnym smutkiem Armani Group ogłasza śmierć swojego założyciela, kreatora: …
Lush

i

Autor: Glascow Times/ X (Twitter)
Super Express Google News
Najszybciej wyludniające się polskie miasta
10 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOSMETYKI
SKLEP
STREFA GAZY
SKLEP INTERNETOWY