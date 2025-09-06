Bardzo znany sklep z kosmetykami zamknął wszystkie swoje placówki. O co chodzi?

Lush, znany producent kosmetyków, podjął bezprecedensową decyzję o zamknięciu swoich sklepów w Wielkiej Brytanii.

Marka protestuje przeciwko blokowaniu dostępu pomocy humanitarnej w Strefie Gazy, sprzeciwiając się działaniom rządu Izraela.

Zamknięcie sklepów ma wywrzeć presję na brytyjski rząd, aby podjął działania w celu zapewnienia pomocy cywilom w Strefie Gazy.

Jakie są dalsze konsekwencje tej decyzji dla marki i konfliktu?

Marka Lush zamknęła wszystkie swoje sklepy w Wielkiej Brytani. Co się stało?

Lush to globalny gigant kosmetyczny, który wpierw zasłynął swoimi pachnącymi kulami do kąpieli. Obecnie marka dostępna jest na 50 rynkach, w tym w Polsce i nie słynie z naturalnych i wegańskich kosmetyków. W produktach Lush ogranicza się także opakowania, a sama marka często nawiązuje współpracę z lokalnymi fundacjami oraz stowarzyszaniami działającymi charytatywnie. W Polsce Lush współpracuje w fundacją Otwarte Klatki. To stowarzyszenie, które promuje rozwiązania zapobiegające cierpieniu zwierząt hodowlanych.

Właściciele marki postanowili zamknąć na jeden dzień, 3 września wszystkie swoje sklepy w Wielkiej Brytanii, w tym także sklep internetowy. 4 wrześnie zamknięte zostały z kolei sklepy w Irlandii. Zdecydowali się na taką formę protestu wobec blokowania dostępu do pomocy humanitarnej w Strefie Gazy. Lush sprzeciwia się wobec "działań rządu Izraela uniemożliwiających dotarcie pilnej pomocy humanitarnej do Strefy Gazy"

- Zmiana ta będzie miała formę wstrzymania normalnej działalności poprzez zamknięcie naszych sklepów, witryny internetowej i fabryk w Wielkiej Brytanii na jeden dzień w środę 3 września 2025 r. oraz naszych sklepów w Irlandii 4 września - przekazano w oficjalnym komunikacje.

Na stronie internetowej marki Lush pojawił się napis "Stop głodzeniu Gazy". Wyjaśniono również, ze symboliczne zamknięcie sklepów było wyrazem solidarności. Podobne plakaty rozwieszane są także w sklepach stacjonarnych marki. Wydanie również oświadczenie, że w wy linki zamknięcia sklepów na jeden dzień rząd brytyjski straci jeden dzień wpłat z tytułu podatków. W ten sposób przedstawiciele marki chcąc wywrzeć presję, aby rząd Wielkiej Brytanii podejmą działania pozwalające na zapewnienie pomocy humanitarnej potrzebującym i głodującym cywilom w Strefie Gazy.

Cosmetics retail giant Lush has closed all of its UK stores in protest at Israel’s actions in Palestine.Full story: https://t.co/rerBKhbwXU pic.twitter.com/SyaOUTC9PG— Glasgow Times (@Glasgow_Times) September 3, 2025