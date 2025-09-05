Z ogromnym smutkiem Armani Group ogłasza śmierć swojego założyciela, kreatora: Giorgio Armaniego. Jego wizja zmieniała świat

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-09-05 10:42

Signor Armani, jak zawsze z szacunkiem i podziwem nazywali go pracownicy i współpracownicy, odszedł spokojnie w otoczeniu najbliższych. Nieustępliwy do końca, pracował aż do ostatnich dni, poświęcając się firmie, kolekcjom oraz wielu bieżącym i przyszłym projektom.

Giorgio Armani

i

Autor: Giorgio Armani/ Materiały prasowe

Przez lata Giorgio Armani stworzył wizję, która rozszerzyła się z mody na wszystkie aspekty życia, wyprzedzając czasy niezwykłą wyrazistością i pragmatyzmem. Kierowała nim nieustanna ciekawość i głęboka uwaga poświęcana teraźniejszości i ludziom. Podczas tej podróży nawiązał otwarty dialog z opinią publiczną, stając się postacią kochaną i szanowaną za swoją umiejętność nawiązywania kontaktu z każdym. Zawsze mając na uwadze potrzeby społeczności, działał na wielu frontach, zwłaszcza wspierając swój ukochany Mediolan.

Giorgio Armani to firma z pięćdziesięcioletnią historią, zbudowana z emocji i cierpliwości. Sam Armani zawsze stawiał na niezależność – w myśleniu i działaniu – jako swoją cechę charakterystyczną. Firma jest i zawsze będzie odzwierciedleniem tego ducha. Jego rodzina i pracownicy będą kontynuować działalność Grupy Armani, szanując i zachowując te wartości.

Zgodnie z wyraźnym życzeniem pana Armaniego pogrzeb odbędzie się w gronie najbliższych.

Giorgio Armani

i

Autor: Giorgio Armani/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki