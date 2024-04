Bardzo znany sklep z kosmetykami zamyka swoje placówki. Każda Polka chciała mieć ich kosmetyki. Ponad 2 tys. osób zostanie wyrzuconych z pracy

The Body Shop ma zamknąć ponad połowę sklepów. Prawie 2 tys. pracowników zostanie zwolnionych?

The Body Shop przez wiele lat słynął z pięknie pachnących kosmetyków do ciała. Ich balsamy oraz świecie zapachowe chciał mieć każdy. W ostatnim czasie marka zmaga się z wieloma problemami finansowymi. Dodatkowo pojawienie się takich marek jak Rituals oraz Lush sprawiło, że konkurencja w kosmetykach do ciała i kąpieli stalą się większa. Pierwsze problemy marki dotyczył rynku brytyjskiego. To właśnie tam włodarze The Body Shop zamknęli kilkadziesiąt sklepów. Teraz portal The Sun donosi i planowanych kolejnych zamknięciach. Zarządzający The Body Shop mieli podjąć decyzję, że obecne portfolio marki „nie jest już opłacalne” po „latach nierentowności”. - Oczekuje się, że łącznie zostanie zamkniętych prawie 100 zakładów, a około 270 osób w centrali zostanie zwolnionych. Pozostałe sklepy sieci w trakcie procesu administracyjnego będą kontynuować sprzedaż za pośrednictwem sklepów stacjonarnych i Internetu - pisze The Sun.

Co ze sklepami The Body Shop w Polsce?

The Body Shop w Polsce był bardzo popularny. Polacy cenili sobie kosmetyki tej marki. Obecnie The Body Shop posiada 15 placówek w naszym kraju i na dzień dzisiejszy nie ma informacji o planach ich likwidacji. Polki mogą skorzystać z internetowego outleta marki, gdzie rabaty sięgają nawet 70 proc., a dodatkowo na kod "REWELACJA" może skorzystać z promocji 2+1.

