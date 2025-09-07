Berry lips - najmodniejszy makijaż ust w tym sezonie

Berry lips to nie tylko sezonowy trend, ale także sposób na podkreślenie kobiecości i dodanie charakteru każdej stylizacji. Głęboki jagodowy odcień ust przyciąga spojrzenia, pozostając przy tym elegancki i subtelny. Z pomocą kosmetyków EISENBERG stworzysz wyjątkowy jesienny look, w którym intensywny kolor na ustach harmonijnie łączy się z promienną, zadbaną cerą. Poznaj cztery produkty z pomadką w roli głównej, które idealnie sprawdzą się w makijażu berry lips!

PROMIENNA CERA

EISENBERG INVISIBLE CORRECTIVE MAKEUP to podkład, który łączy w sobie nowoczesną technologię i luksusowe wykończenie. Jego ultralekka formuła, wzbogacona o innowacyjne cukry, wyciąg z granatu i odżywczy olej ze słodkich migdałów, zapewnia skórze nie tylko idealny wygląd, lecz także codzienną pielęgnację i ochronę. Efekt „drugiej skóry”, niezawodna trwałość do 12 godzin oraz ochrona SPF sprawiają, że cera przez cały dzień pozostaje promienna i nieskazitelna. A gdy twarz zachwyca naturalną perfekcją, usta w głębokim, jagodowym odcieniu mogą stać się prawdziwą wizytówką jesiennego makijażu.

SPRAWDŹ: EISENBERG INVISIBLE CORRECTIVE MAKEUP, 289 zł/30 ml/sephora.pl

EFEKT NA DŁUŻEJ

EISENBERG ULTRA-PERFECTING & BLURRING LOOSE POWDER zapewnia matowe, a jednocześnie naturalnie rozświetlone wykończenie makijażu. Drobno zmielona formuła z proszkiem z łodyg bambusa skutecznie pochłania nadmiar sebum, redukując niepożądany połysk, podczas gdy kompleks rewitalizujący intensywnie nawilża i chroni skórę przed wolnymi rodnikami. Efekt? Perfekcyjnie gładka i jedwabista cera, z widocznie zminimalizowanymi niedoskonałościami oraz porami. Tak przygotowana baza makijażu jest już gotowa na jagodowe usta w najlepszym stylu tego sezonu.

SPRAWDŹ: EISENBERG ULTRA-PERFECTING & BLURRING LOOSE POWDER, 355 zł/7 g/sephora.pl

BERRY LIPS W ROLI GŁÓWNEJ

EISENBERG J.E. ROUGE® R02 to pomadka łącząca intensywny kolor z luksusową pielęgnacją. Wzbogacona o nawilżający ekstrakt z kwiatu orchidei oraz witaminę E o właściwościach antyoksydacyjnych, zapewnia ustom wyjątkowy komfort i jedwabistą miękkość. Jej kremowa konsystencja wtapia się w usta, pozostawiając głęboki, jagodowy odcień z delikatnym połyskiem już po jednym pociągnięciu. W połączeniu z promienną cerą i subtelnym makijażem oczu, berry lips stają się centralnym punktem look’u, dodając mu wyjątkowej elegancji i charakteru, której nie może zabraknąć w tym sezonie.

SPRAWDŹ: EISENBERG J.E. ROUGE® R02, 209 zł/3,5 g/sephora.pl

SUBTELNE PODKREŚLENIE OKA

EISENBERG BROW DEFINER & LASH PRIMER to innowacyjny produkt dwa w jednym, który łączy precyzyjne podkreślenie brwi i rzęs. Wzbogacony o ekstrakt z białego łubinu o właściwościach rewitalizujących oraz nylonowe włókna o efekcie 3D, widocznie zagęszcza brwi, wydłuża rzęsy i nadaje im naturalną objętość. Jego jedwabiście kremowa formuła w trzech uniwersalnych odcieniach doskonale dopasowuje się do każdego typu urody, a wąska szczoteczka umożliwia precyzyjną aplikację, sięgając nawet najdrobniejszych włosków. Efekt? Pełniejsze brwi i naturalnie podkreślone rzęsy idealnie dopełniający całość berry lips makeup.

SPRAWDŹ: EISENBERG BROW DEFINER & LASH PRIMER, 209 zł/7 ml/sephora.pl