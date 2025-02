Beyoncé i Levi’s® powracają z drugim rozdziałem kampanii Reiimagine

Kampania składa się z kilku odsłon, które reinterpretują kultowe reklamy Levi’s®. Po sukcesie pierwszego rozdziału — „Launderette”, inspirowanego słynną reklamą z 1985 roku, nadszedł czas na nową wersję „Pool Hall” z 1991 roku. Za reżyserię ponownie odpowiada Melina Matsoukas — zdobywczyni nagrody GRAMMY i uznana twórczyni filmowa.

W „Pool Hall” Beyoncé mierzy się w grze bilardowej o wysoką stawkę z lokalnym mistrzem, w którego wcielił się Timothy Olyphant. Zarówno w filmie, jak i w sesji zdjęciowej artystka ma na sobie jeansy Ribcage Wide Leg, kamizelkę Braided Vest oraz trencz Spade. Każdy z elementów wyróżnia się unikalnymi zdobieniami, które podkreślają indywidualizm — motyw przewodni kampanii. To ukłon w stronę dziedzictwa Levi’s® oraz zachęta do odważnego, autorskiego interpretowania ubrań marki.

„Nie ma innego elementu garderoby, który daje tyle komfortu, oraz jest symbolem nowoczesnej elegancji i amerykańskiego stylu jak denim,” mówi Beyoncé. ”Gdy o tym myślę, pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to Levi’s®. W drugim rozdziale naszej współpracy z przyjemnością podjęliśmy się reinterpretacji znanej już narracji, ale tym razem przez pryzmat kobiety, która może być seksowna, odważna i zaciekła w rywalizacji, wszystko na raz. Chcieliśmy uczcić oba jej oblicza: wdzięk i siłę.”

„Levi’s® od zawsze czerpie z bogatej historii denimu, reinterpretując ją w kontekście współczesnych trendów. Reinwencja to fundament naszej marki.” — mówi Kenny Mitchell, globalny dyrektor marketingu Levi’s® w Levi Strauss & Co. — „Pool Hall” to opowieść, która łączy szacunek do tradycji z nowoczesnym podejściem. Chcemy inspirować do personalizacji swoich jeansów i wyrażania w ten sposób własnego stylu.”

Najnowszy rozdział kampanii REIIMAGINE to efekt współpracy wybitnych talentów. Reżyserka Melina Matsoukas, aby uchwycić wizualną esencję „Pool Hall”, współpracowała z nagrodzonym Emmy operatorem Marcellem Révem oraz cenionym fotografem Masonem Poolem. Razem stworzyli opowieść, która wpisuje się w dziedzictwo kultowych kampanii Levi’s®, jednocześnie nadając im nowoczesny charakter.

i Autor: materiały prasowe Levi’s