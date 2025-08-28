Beyoncé i Levi’s® – „The Denim Cowboy” zamyka kampanię REIIMAGINE

„The Denim Cowboy” to finałowy rozdział kampanii Levi’s® REIIMAGINE – projekt domykający całoroczną opowieść, który nie tylko łączy trzy wcześniejsze części, ale także odsłania głębszy sens całej narracji. To nie tylko reinterpretacja kultowych reklam Levi’s® z lat 80. i 90., lecz także nowa historia, stawiająca w centrum siłę, odwagę i potrzebę przepisania zasad na nowo. W jej sercu znajdują się bohaterowie nowej kolekcji BEYONCÉ X LEVI’S® – denimowe ikony, które stają się manifestem współczesnego stylu i niezależności.

Dynamiczny, 90-sekundowy film, do którego przygotowano specjalny montaż utworu „Levii’s Jeans” z nagrodzonego Grammy albumu Cowboy Carter, zawiera nowe sceny oraz rozszerzone fragmenty z rozdziałów „Launderette”, „Pool Hall” i „Refrigerator”. Reżyserią po raz kolejny zajęła się zdobywczyni Grammy – Melina Matsoukas.

„The Denim Cowboy” odkrywa nowe znaczenia wcześniejszych odsłon kampanii. Okazuje się, że nagrodą Beyoncé w bilardowym pojedynku jest para jeansów 501® należąca do lokalnego mistrza – granego przez Timothy’ego Olyphanta (Justified, Deadwood). Artystka występuje w modelach Western Crystal, błyszczącej kurtce trucker z lat 90. oraz nowym fasonie 501® Curve – zaprojektowanym z myślą o kobiecych kształtach, bez kompromisu dla prostego kroju. To właśnie te pełne blasku elementy stają się centralnym punktem nowej kolekcji.

– „The Denim Cowboy” to kulminacyjny moment przełomowej kampanii REIIMAGINE – mówi Kenny Mitchell, globalny dyrektor marketingu marki Levi’s®. – To domknięcie wyjątkowej współpracy, która od początku opierała się na odwadze, redefinicji i twórczej wolności. Kampania wyniosła naszą relację z Beyoncé na nowy poziom, otwierając kolejny rozdział w historii Levi’s® i umacniając naszą pozycję jako marki osadzonej w samym sercu współczesnej kultury.

Zwieńczeniem współpracy był także finał trasy Cowboy Carter Tour – podczas koncertów w Las Vegas cały zespół taneczny Beyoncé wystąpił w denimowych zestawach z nowej kolekcji, lśniąc na scenie w duchu kampanii REIIMAGINE.

Kolekcja BEYONCÉ X LEVI’S® – w tym Western Crystal ‘90s Shrunken Trucker, Western Crystal 501® Curve oraz dwa inne denimowe zestawy – dostępna jest od 4 sierpnia na stronie shop.beyonce.com, a od 7 sierpnia globalnie na Levi.com i w wybranych sklepach Levi’s®.

Film „The Denim Cowboy” to kolejna produkcja potwierdzająca zaangażowanie Levi’s® we współpracę z najważniejszymi twórcami naszych czasów – Matsoukas stworzyła ją we współpracy z nagrodzonym Emmy operatorem Marcelem Révem oraz fotografem Masonem Poolem.

