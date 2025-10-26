Biedronka właśnie to ogłosiła! Ogromna zmiana w działaniu sklepów! Zacznie się już w poniedziałek. Polacy ustawią się jak w kolejkach w PRL-u

Karolina Piątkowska
2025-10-26 15:36

Biedronka ogłosiła zmiany godzin otwarcia swoich wszystkich sklepów. Wszystko rozpocznie się już w poniedziałek, 27 października. Sprawdź, co się zmieni!

Super promocje w Biedronce

i

Wejście do sklepu Biedronka z dużym logo sieci oraz hasłem "Codziennie niskie ceny". Na drzwiach i witrynach widoczne plakaty promocyjne, w tym oferty "10+10 gratis" na wkłady do zniczy, o których przeczytasz na Super Biznes.

Wielkie zmiany z Biedronce. Wszystko rozpocznie się już w poniedziałek, 27 października

W nadchodzącą sobotę obchodzimy dzień Wszystkich Świętych. W Polskiej tradycji na 1 listopada Polacy tłumnie odwiedzają groby zmarłych bliskich. Już za kilka dni tysiące osób wyruszą w dalekie trasy. Niektórzy w święto zmarłych pokonują nawet setki kilometrów. 1 listopada do ustawowo dzień wolny od pracy. W 2025 roku wypada on jednak w sobotę przez co czasu na przygotowania jest mniej. Z tej okazji Biedronka postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i od poniedziałku, 27 października przedłużyła godziny otwarcia sklepów. Przez cały tydzień sklepy siebie Biedronka będą czynne w innych godzinach. Ponad 3000 sklepów będzie otwartych przynajmniej do 23:00, a wybrane placówki nawet dłużej. Decyzja ta ma zmniejszyć kolejki do kas i sprawić, by każdy zdążył zrobić zakupy przed 1 listopada. Warto pamiętać, że skoro Wszystkich Świętych wypada w sobotę to tego dni wszystkie sklepy będą zamknięte.

Biedronka

i

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe
Od poniedziałku, 27 października we wszystkich sklepach sieci Biedronka będzie obowiązywać nowa gazetka promocyjna. W tym tygodniu szczególnie warto przyjrzeć się promocjom na masło.

Masło Extra Polskie Mlekovita kupisz w systemie 4+2. Do skorzystania z promocji niezbędna jest karta Moja Biedronka, a limit dzienny wynosi 6 sztuk. W podobnej promocji kupisz mleko UHT 3,2 proc. Biorąc 4 opakowania 2 dostaniesz za darmo. Ciekawa jest również promocja na wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugie opakowanie dostępne jest 50 proc. taniej. Również 50 proc. mniej zapłacisz kupując 3 opakowania polędwicy sopockiej Kraina Wędlin. Robiąc przedświąteczne zapasy warto także zwrócić uwagę na promocje na majonez Winiary. Przy zakupie 2 sztuk cena za jeden słoik wynosi 10,99 zł.

Biedronka

i

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe
Biedronka

i

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe
Biedronka

i

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe
