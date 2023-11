Biegnij do Rossmanna. Znajdziesz tam przydatny kosmetyk, który wyszczupla i upiększa na jednym pociągnięciem. Za 40 zł kupisz wielofunkcyjny produkt

Konturowania to rewelacyjna metoda, która, sprawi, że twarz będzie szczuplejsza i bardziej wyrazista. Mocniejsze konturowanie idealnie sprawdza się w makijażach wieczorowych, a bardziej delikatna metoda w codziennym, naturalnym make-upie. Bronzer aplikuj w te miejsca, które chcesz optycznie wyszczuplić, przede wszystkim pod kośćmi policzkowymi, na czole przy nasadzie włosów i na kościach żuchwy. Wiele osób konturuje również nos - nałóż kosmetyk w małej ilości po obu stronach nosa, na środku zaaplikuj jasny puder i wszystko rozetrzyj.

Hitowy kremowy bronzer w Rossmannie

W Rossmannie znajdziesz rewelacyjny bronzer w kremie od polskiej marki Eveline Cosmetics. To hit ostatnich tygodni, który podbił świat mediów społecznościowych. Choco Glamour od Eveline Cosmetics to idealnie kremowa i łatwo rozcierająca się formuła. Łatwo się blenduje i równomiernie rozprowadza się na skórze. Idealnie wtapia się w skórę. Aplikację umila przyjemny, czekoladowy zapach. W Rossmannie dostępne są dwie wersje kolorystyczne - bardziej ciepła (do opalania twarzy) oraz chłodniejsza (do klasycznego konturowania). EVELINE COSMETICS Choco Glamour kupisz w Rossmannie za 39,99 zł. Jeżeli szukasz idealnego kremowego bronzera, który sprawdzi się w każdym makijażu to biegnij do Rossmanna.

i Autor: Materiały prasowe Rossmann