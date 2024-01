Bielizna do zadań specjalnych. Niech nic Cię nie ogranicza

Triumph ogłasza wprowadzenie na rynek najnowszej linii Triaction SS24, starannie opracowanej w celu poprawy fizycznego i emocjonalnego dobrostanu kobiet. Nieustannie stawiając komfort, wsparcie i styl na pierwszym miejscu, Triaction zapewnia maksymalną swobodę ruchów przy minimalnym ruchu biustu.

Za procesem projektowym niezmiennie stoi zrozumienie, że kobiety zasługują na to, co najlepsze, jeśli chodzi o ich dobre samopoczucie - niezależnie od tego, na jaką aktywność zdecydują się. Biustonosze sportowe i odzież z linii Triaction są wykonane w innowacyjny sposób, z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii. Zapewnia ona optymalną kontrolę stabilizacji biustu, wskazując procentową redukcję ruchu piersi, co ma kluczowe znaczenie dla ich zdrowia i ogólnego wsparcia podczas każdej aktywności. Wszystko po to, aby kobiety czuły się jak najpewniej i jak najbardziej swobodnie - czy to w domu, czy poza nim, w studiu jogi lub na siłowni.

Zobacz także: Włosy pod czapką, czyli jak zapanować nad niesfornymi kosmykami

Każdy produkt z linii Triaction został poddany testom naukowym przez ekspertów z Uniwersytetu w Portsmouth, co daje klientkom Triumph gwarancję w zakresie wysokiej jakości i skuteczności kolekcji activewear.

Sian Thomas, Head of Design, komentuje: "W Triumph jesteśmy zaangażowani w tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają kobietom prowadzenie aktywnego stylu życia. Kolekcja Triaction płynnie dopasowuje się do ich aktywności, gwarantując nieskrępowaną swobodę ruchów. To najlepsza oferta dla kobiet poszukujących biustonoszy sportowych, które zapewniają niezawodną stabilizację biustu, jednocześnie oferując wyjątkową lekkość i niebywały komfort".

Oprócz systemu bounce control, w całej kolekcji Triaction znajdziemy wiele innowacyjnych rozwiązań, które gwarantują pełną swobodę ruchu – przez cały dzień, od biura, aż do wieczornej wizyty w siłowni. Od lekkich, oddychających tkanin, miseczek Spacer Cups po technologię Quick Dry – każdy element tej serii został zaprojektowany tak, aby zapewnić prawdziwie komfortowy trening.

Każdy produkt z kolekcji Triaction jest w równym stopniu funkcjonalny, co modny i może dostosować się do formy aktywności, wybieranej przez kobiety, ale też do ich codziennego życia. Bowiem bycie aktywnym nie jest zarezerwowane tylko dla siłowni czy studia jogi, a dzięki swojemu designowi z powodzeniem zastąpią część garderoby w stylu athleisure.

Zespół projektantów Triumph stworzył tę linię, tak, aby można ją było także łatwo połączyć z elementami homewear, umożliwiając kobietom dalsze definiowanie swojego osobistego stylu. Z kolei sezonowa paleta kolorów: z limonką i pomarańczą na czele, wprowadza ekspresję do kolekcji, oferując dynamiczny impuls do aktywności i przyciągający wzrok niezwykle modny styl athleisure.

