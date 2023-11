Black Weeks w Empiku – aż trzy tygodnie okazji w salonach i online

Dodaj kilka kropel do szamponu i nałóż na włosy. Bardziej idealnej tafli nigdy nie widziałaś. Włosy będą wygładzone, miękkie i bez odstających kosmyków

To ulubiony kolor kobiet po 60-tce z klasą. Te panie wiedzą, jak łączyć modę i elegancję. Kolor ubrań odejmie 10 lat i doda cerze blasku

Co kupić dziecku pod choinkę? Poradnik, dzięki któremu nie oszalejesz

Rabaty w salonach Empik

Stacjonarnie klienci mogą skorzystać ze zniżek w ich ulubionych kategoriach. Rabatami objęte zostały książki, muzyka, artykuły papiernicze oraz planszówki, zabawki i gry. W ciągu trzech promocyjnych tygodni obowiązywać będą rozmaite oferty zgodnie z poniższym harmonogramem:

-50% na drugą książkę z wybranych gatunków (8-21.11: kryminał, lit. obyczajowa, fantastyka; 22-27.11: dla młodzieży, Young Adult i komiks) oraz -30% na specjalną selekcję tytułów (8-21.11);

winyle „3 za 2” (13-18.11),

-40% na drugi produkt z kolekcji świątecznej (13-27.11) oraz „1+1” na kolekcje świąteczne dla użytkowników Empik Premium (20-27.11),

-40% na drugi artykuł papierniczy (8-27.11),

-30% na wybrane zestawy LEGO (20-27.11),

-50% na drugą zabawkę z wybranych kategorii (8-18.11),

-20% i -25% dla użytkowników Empik Premium na planszówki i gry karciane przy zakupach za min. 59 zł (20-27.11).

Ponadto, zarówno w salonach, jak i online można upolować „hity Black Weeks z TV”, czyli wyselekcjonowane produkty w atrakcyjnych - obniżonych cenach. W pierwszej puli, obowiązującej od 13 listopada, znajdują się m.in. konsola PlayStation 5 w zestawie z grą „Marvel’s Spider-Man 2” w cenie 2 199 zł (tylko online), słuchawki JBL za 179 zł, smartwatch Garrett Action za 139,99 zł czy bestsellerowa gra „Wsiąść do pociągu: Europa” za 139,99 zł. A już za tydzień, 20 listopada, do oferty dołączą m.in. Xbox Series X w cenie 2 099 zł (tylko online), kultowe „Monopoly: Podróż dookoła świata” za 49,99 zł czy szczoteczka soniczna ORAL-B Pulsonic 2000 za 159 zł.

Zobacz także: Słynna restauracja na skraju upadku. W jeden dzień stracili wszystkie gwiazdki Michelin. To ogromny cios dla gastronomii całego regionu

Hity cenowe na Empik.com i w aplikacji

Na Empik.com i w aplikacji na internautów codziennie rano czekają limitowane megaokazje ze wszystkich kategorii (m.in. AGD, Dom i Ogród czy Zabawki) z rabatami do 50%. Produkty biorące udział w akcji zostają ujawnione z trzydniowym wyprzedzeniem, ale w dniu promocji warto się spieszyć, ponieważ liczba dostępnych egzemplarzy jest ograniczona. W najbliższych dniach promocją zostaną objęte blender ręczny BRAUN Aperitive za 229 zł, interaktywna książeczka Vtech „Przygoda Kosmopiesków” za 74,99 zł i komplet złotych sztućców Homla Lugano za 62,99 zł.Co więcej, przez dwa tygodnie tysiące produktów we wszystkich kategoriach dostępnych będzie w niższych cenach. Z ofert online można skorzystać od 13 do 27 listopada.