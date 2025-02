Bordo na czasie - selekcja kosmetyków Yves Rocher w najgorętszym kolorze sezonu

Dodaję szczyptę sody do szamponu. To niesamowite, co dzieje się z moimi włosami. Domowy sposób na piękne włosy

Bordo to odcień, który króluje w ostatnich miesiącach. Połączenie intensywnej ciepłej czerwieni z chłodnymi nutami fioletu lub brązu tworzy niezwykle szlachetną i niebanalną tonację. Bordo ma wiele wariacji – od głębokich, ciemnoczerwonych, po odcienie dojrzałych jagód. Ten odcień często kojarzony jest także z kolorem wina, zwłaszcza tego pochodzącego z regionu Bordeaux, co bezpośrednio nawiązuje do jego nazwy. Nic więc dziwnego, że bordowa kolorystyka jest obecna także w produktach francuskiej marki Yves Rocher. Oto naszych 5 kosmetycznych wyborów:

Przeciwzmarszczkowa gama kosmetyków Lift Pro-Collagène. Eleganckie, bordowe opakowania wszystkich produktów z serii nadają się do recyclingu, a surowce pozyskiwane do produkcji kremów i serum pochodzą ze zrównoważonych źródeł.

Bordo to także jeden z kluczowych trendów w makijażu. Matowa pomadka w odcieniu 10. Cassis Determine od Yves Rocher (85 zł) przyciąga wzrok, pięknie podkreśla kontur ust i nadaje im eleganckie wykończenie. Pomadka zapewnia doskonałe krycie i utrzymuje się aż do 8 godzin. Dodatek olejku z pestek kamelii sprawia, że usta są nawilżone i zmysłowe.

Makijaż oczu w odcieniu bordo? Wystarczy odrobina matowego cienia do powiek nr. 16 Prune Amour od Yves Rocher (44,90 zł), by dodać spojrzeniu niezwykłej głębi. Kosmetyk jest nie tylko intensywnie napigmentowany, ale też łatwy w aplikacji. Dodatkowo delikatna formuła cieni została wzbogacona o organiczny bławatek, dzięki czemu są odpowiednie dla wrażliwych, suchych oczu oraz dla osób noszących szkła kontaktowe.

Wśród bordowych hitów nie mogło zabraknąć również kosmetyku do pielęgnacji włosów. Płukanka z octem malinowym przywracająca blask Yves Rocher (44,90 zł) to naturalne rozwiązanie dla suchych, matowych pasm. Wystarczy stosować ją raz w tygodniu, by zauważyć różnicę w ich wyglądzie. Kosmetyk ma w składzie ocet z malin i fruktany z agawy, dzięki czemu włosy są odżywione i lśniące aż po same końce, a skóra głowy oczyszczona.

Modelujący żel antycellulitowy (99 zł) zawiera organiczny rozchodnik, znany ze swojej skuteczności w walce z cellulitem, który został połączony z kofeiną, by zapewnić ukierunkowaną skuteczność przeciwko nierównościom skóry. Żel w minimalistycznym białym opakowaniu z bordową etykietą będzie wyglądał pięknie na każdej łazienkowej półce.

i Autor: materiały prasowe Yves Rocher.

