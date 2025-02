i Autor: materiały prasowe YOPE

Pokochaj minimalizm w pielęgnacji

YOPE SKINIMALLY to nowoczesne podejście do pielęgnacji, w którym prostota idzie w parze z maksymalną skutecznością. Ta minimalistyczna linia kosmetyków została stworzona dla osób, które cenią sobie świadomą rutynę pielęgnacyjną i precyzyjnie dobrane składniki aktywne. Każda formuła działa wielokierunkowo – oczyszcza, nawilża, koi i wzmacnia barierę ochronną skóry, bez zbędnego obciążania. SKINIMALLY to pięć prostych kroków, które odpowiadają na kluczowe potrzeby skóry, zapewniając jej zdrowy wygląd i komfort każdego dnia.

Biomicelarna woda do demakijażu BIO WATER Woda micelarna łącząca efektywność oczyszczania z wyjątkową delikatnością. Zaawansowana formuła z zielonymi micelami usuwa makijaż i zanieczyszczenia bez naruszania bariery ochronnej skóry. Bioferment z bambusa działa tonizująco i nawilżająco, wspierając mikrobiom, a salicylany z wierzby łagodzą podrażnienia i wspomagają naturalną odnowę skóry. Idealna dla każdego typu cery, w tym wrażliwej. Po użyciu skóra jest doskonale oczyszczona, ukojona i przygotowana na dalsze etapy pielęgnacji. Hydrożel myjący SMART WASH Game changer w codziennej pielęgnacji! Dokładnie oczyszcza i odświeża skórę, nie naruszając jej bariery ochronnej. Dzięki unikalnej formule stopniowo złuszcza martwy naskórek, wspiera odnowę komórkową i przywraca skórze naturalną równowagę. Kwas winowy delikatnie eksfoliuje i nawilża, glukonolakton wygładza i wyrównuje koloryt, a enzymy z kaktusa wspomagają regenerację. Efekt? Skóra jest czysta, świeża i pełna blasku, bez uczucia ściągnięcia czy podrażnień. Idealne rozwiązanie dla każdego typu cery, także wrażliwej. Botaniczna mgiełka tonizująca HYDRO MIST Wielozadaniowa mgiełka, która natychmiast przywraca skórze równowagę, nawilżając i tonizując w jednym kroku. Dzięki nektarowi wrzosowemu chroni przed wolnymi rodnikami i zatrzymuje wilgoć, różane hydrolaty odświeżają i redukują widoczność porów, a bioferment z drożdży wzmacnia barierę ochronną skóry, regulując jej pH. Sprawdzi się zarówno jako baza pod makijaż, jak i odświeżający akcent w ciągu dnia. Minimalistyczna pielęgnacja, maksymalna skuteczność. Aktywne serum naprawcze PURE SERUM Skoncentrowane serum korygujące, które zapewnia skórze kompleksową regenerację i odnowę, ograniczając powstawanie niedoskonałości i minimalizując widoczność porów. Ficyna z figowca wspomaga naturalne złuszczanie i wygładza strukturę skóry, morski hialuron intensywnie nawilża i redukuje nadmiar sebum, a akacja z trehalozą zmiękczają skórę, łagodzą podrażnienia i wzmacniają barierę ochronną. Skutek? Mniej niedoskonałości, zmniejszenie porów i jednolity koloryt – wszystko w minimalistycznej, ale skutecznej formule. Nawilżający krem barierowy AM:PM CREAM Lekki, ale niezwykle skuteczny krem, który kompleksowo dba o skórę, przywracając jej równowagę i komfort. Silimarina z ostropestu działa przeciwzapalnie i chroni przed wolnymi rodnikami, lipidy illipe i cupuaçu intensywnie odżywiają bez obciążania skóry, a pro-niacynamid wspiera walkę z niedoskonałościami i wyrównuje koloryt. Krem nawilża, koi podrażnienia, redukuje świecenie i wzmacnia barierę naskórkową, zapewniając zdrowy, promienny wygląd skóry – od rana do wieczora. Cena: 31,99 zł. i Autor: materiały prasowe YOPE i Autor: materiały prasowe YOPE i Autor: materiały prasowe YOPE