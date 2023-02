Boska moda na wiosnę. Jak będziemy się ubierać w tym sezonie?

Jaką odżywkę do włosów stosować? Ten produkt pokochają włosomaniaczki

OKRYCIA WIERZCHNIE

Pomimo chłodu, wciąż unoszącego się w powietrzu, dookoła panuje już wyraźnie wiosenny nastrój. UNIQLO prezentuje więc jeszcze więcej modnych okryć wierzchnich, które wniosą do garderoby wiele funkcjonalnych rozwiązań na przejściową aurę. Oprócz popularnej marynarki, znanej z lekkości, elastyczności i szybkoschnących właściwości – w tym sezonie dostępnej w wersji do noszenia na zewnątrz – użytkownicy mogą cieszyć się szeroką gamą okryć, które odegrają ważne role w codziennych scenariuszach.

DLA KOBIET

Długi bezrękawnik

Poza dopracowanym krojem, głębokim dekoltem w kształcie litery V i długim fasonem, kamizelkę tę wyróżnia swobodny, wiosenny styl. Wygląda świetnie nawet w prostym połączeniu z T-shirtem lub tank topem.

Ciepła pikowana kamizelka

Trójwarstwowy pikowany bezrękawnik – do noszenia zarówno jako okrycie wierzchnie, jak i dodatkowe docieplenie stroju – pomoże zwalczyć chłód początku wiosny. Dzięki stosunkowo krótkiej sylwetce, dobrze komponuje się z modnymi spodniami z wysokim stanem. Głębokie wycięcia na ramiona pozwalają na noszenie tej kamizelki nawet z topami o stylowych, obszernych rękawach. Możliwość prania w pralce to tylko kolejna z cech, która sprawia, że produkt ten zasługuje na miano LifeWear.

Praktyczna parka

Popularny model, klasyczna wersja swobodnej kurtki, zyskał zwiększoną wytrzymałość i wzmocnioną wodoodporność. Z nieco opuszczoną linią ramion, długością zakrywającą biodra i kapturem, który gładko wyłania się z kołnierza, parka ta kryje bogactwo funkcjonalnych detali, pomimo pozornie prostej formy. Gama dostępnych kolorów – oliwkowy, biały, pomarańczowy, żółty i, oczywiście, czarny – pozwala cieszyć się nowoczesnymi, kolorowymi stylizacjami.

DLA MĘŻCZYZN

Ultralekka koszulowa kurtka

Zachowaj komfort, nawet gdy w cieplejszych miesiącach zaczniesz się pocić. Tę szybkoschnącą kurtkę z bardzo funkcjonalnego, ultralekkiego materiału możesz zawsze wyprać ręcznie. Swobodny krój, przypominający koszulę, sprawia, że będzie idealnym elementem warstwowego stroju.

Trenerska kurtka

Ta kurtka o sportowym charakterze została wykonana z matowego materiału, przypominającego bawełnę, poddanego wodoodpornej impregnacji. Prosty fason jest przydatny w tworzeniu różnorodnych zestawów, a lekko opadająca linia ramion dodaje mu szlachetności. Od zeszłorocznej wiosenno-letniej kolekcji, oferta tego popularnego modelu została poszerzona o trzy wersje kolorystyczne: naturalną, żółtą i granatową.

LEN

Dzięki znakomitej oddychalności, chłonności i trwałości, len jest naturalną tkaniną funkcyjną, którą można nosić przez długi czas. Oprócz 100% lnu jakości premium, UNIQLO oferuje produkty z mieszanek lnu z innymi przędzami jako część bogatej linii podstawowych, codziennych ubrań. W tym sezonie rozszerzono gamę fasonów i stylów, a także wprowadzono nowe, świeże warianty kolorystyczne. Im częściej noszone, tym bardziej dopasowane do skóry – lniane ubrania UNIQLO zapewniają świetny wygląd, który pozytywnie wpłynie na jakość twojego życia.

DLA KOBIET

Marynarka i szerokie spodnie z lnianej mieszanki

Chłodny w dotyku len został połączony z rayonem i poliestrem, aby stworzyć piękną marynarkę i spodnie z elegancką plisą. Dwurzędowy żakiet jest oversize'owy, a spodnie mają nowoczesny, szeroki krój. Noszone w komplecie, zapewniają jeszcze bardziej wyrafinowany efekt.

Halkowa sukienka z lnianej mieszanki

Zwiewna, przyjemnie lekka w noszeniu sukienka o kroju typu empire – z dopasowaną górą i luźnym dołem, odciętym w talii – przywodzi na myśl wakacyjny kurort w środku lata. Bawełniano-rayonowa mieszanka z dodatkiem lnu tworzy delikatną fakturę. Oprócz podstawowych kolorów, żywe odcienie, takie jak fuksjowy róż i błekit, podkreślają wyrafinowany charakter tkaniny.

DLA KOBIET I MĘŻCZYZN

Koszula z lnu jakości premium

Standardowa koszula z długim rękawem została wykonana z wysokiej jakości, w 100% europejskiego lnu. Staranny krój i lekka objętość wokół ramion tworzą idealnie zbalansowany fason. Wyrafinowany przód typu francuskiego zapewnia wszechstronną prostotę, która łatwo dopasowuje się do różnorodnych ubrań. Najważniejsza jest bogata paleta barw, dopełniających naturalną lnianą fakturę.

DOLNE CZĘŚCI GARDEROBY

Kontynuując trendy z jesieni i zimy, główny nurt mody w nowym sezonie tworzą szersze i lekko luźne sylwetki. Na nadchodzącą wiosnę i lato, UNIQLO rozszerzyło ofertę casualowych spodni, zapewniających strojom stylową świeżość. Nawet w przypadku codziennych okazji, dzięki zachowaniu harmonijnych proporcji można uzyskać gustowny efekt. Z myślą o lecie, oprócz modeli z długimi nogawkami, w kolekcji występują męskie szorty w luksusowym wydaniu, a dla kobiet przygotowano długie, obszerne spódnice.

DLA KOBIET I MĘŻCZYZN

Szerokie spodnie z plisą

W tym sezonie można spodziewać się większej ilości szerokich spodni z plisami w pasie, dobrze przyjętych jesienią i zimą. Męskie modele mają delikatne, pojedyncze zakładki w talii, które tworzą nieco bardziej dopasowaną sylwetkę. W przypadku kobiet, podwójne plisy i wysoki stan sprawiają, że prosta, wyraźna linia nogawek optycznie wydłuża nogi. Spodnie charakteryzują się również wygodnym w noszeniu materiałem 2WAY Stretch – elastycznym wzdłuż i w poprzek – oraz łatwością pielęgnacji.

DLA KOBIET

Wygodne spodnie cargo

Spodnie z kieszeniami i przeszyciami, inspirowanymi stylem odzieży roboczej, mają delikatnie szerszy krój. Długość nogawek można dopasować do upodobań użytkowniczki, a lekko szczotkowany materiał z mieszanki bawełny i nylonu zapewnia miękką fakturę. To świetny przykład mody neutralnej płciowo.

DLA MĘŻCZYZN

Dwa praktyczne modele w stylu odzieży roboczej: spodnie malarskie i cargo

Tej wiosny do asortymentu spodni dołączyły modele z detalami w stylu odzieży roboczej. Jeden z nich to projekt o lekko luźnym, prostym kroju z podwójną warstwą materiału na kolanach – charakterystycznym elementem stroju malarzy. Inny przykład to łatwe w noszeniu, lekko zwężane, luźne spodnie cargo z elastycznej bawełny. Ich materiał i faktura zapewniają stylowy efekt.

Sztruksowe szorty

Na początek lata UNIQLO przygotowało eleganckie szorty, które są nieco krótsze niż w zeszłym roku. Ta nowa propozycja, stylizowana na spodnie robocze, ma wygodną swobodną talię i cienki letni materiał. Dzięki pastelowym odcieniom, które podkreślają urok sztruksu, spodenki te są polecane dla każdej płci.

DŻINS

W ostatnim czasie dżinsy UNIQLO są coraz bardziej poszukiwane przez entuzjastów denimu. Główną przyczyną tego zjawiska jest nasz ośrodek Jeans Innovation Center (JIC) w Los Angeles. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii i zaawansowanego wzornictwa, centrum badawczo-rozwojowe opracowuje dżinsy o najwyższej jakości i komforcie noszenia. Od projektowania oraz selekcji nici i tkanin aż po techniki wykończenia, JIC odpowiada na potrzeby klientów, dzięki eksperckiej znajomości metod produkcji. Oprócz szerokiej gamy fasonów, które odzwierciedlają potrzeby współczesnych użytkowników – w tym szerokich, wąskich i rurek – UNIQLO przygotowało gamę niezwykle wygodnych dżinsów, które dają olbrzymie możliwości wyrażania siebie.

DLA KOBIET

Zwężane dżinsy typu boyfriend

Długo oczekiwana premiera wprowadza zwężane dżinsy o kroju typu boyfriend, wykonane z miękkiego, w 100% bawełnianego denimu – opracowanego we współpracy z firmą Kaihara. Średni stan i swobodna nogawka o lekko zwężanej linii tworzą efekt dopracowanej stylizacji.

DLA MĘŻCZYZN

Dżinsy o szerokim kroju

Popularne w sezonie jesień/zima, dżinsy ze starannie wykonanymi detalami – inspirowanymi odzieżą roboczą – zostały wzbogacone o wysoki stan. Lekko przylegający krój zapewnia jeszcze więcej możliwości w komponowaniu strojów.

DLA KOBIET I MĘŻCZYZN

Granatowy uniform

Bogata faktura i piękny odcień barwnika indygo. Swobodne sylwetki i nowoczesne projekty, których korzenie sięgają roboczej odzieży w stylu vintage. Kolekcja skoordynowanych zestawów – którą od wiosny i lata 2022 roku nazywano „uniformem na dziś” – w tym roku została jeszcze bardziej rozbudowana. Nowy materiał, w którym zawarto dodatek lnu, jest bardziej miękkim i chłodniejszym denimem na lato i z łatwością dostosowuje się do różnorodnych stylów życia. Zakres rozmiarów dostępnych dla mężczyzn został poszerzony. Fasony są jednak proste i neutralne płciowo, więc można je polecić wszystkim.

Praktyczna dżinsowa kurtka z bawełny i lnu

Popularne, uniwersalne okrycie z większymi kieszeniami ma charakter autentycznej odzieży roboczej w stylu vintage. Letnia tkanina dżinsowa, której lekkość uzyskano dzięki dodatkowi lnu, będzie cieszyć aż do wczesnego lata.

Dżinsowe spodnie w roboczym stylu z bawełny i lnu

Tym spodniom w roboczym stylu – dokładnie tak jak kurtce – wygodę noszenia zapewnia len zawarty w materiale. Ich projekt posiada oryginalne detale, takie jak kieszeń na narzędzia i szlufka na młotek, które dodają im charakteru. Noś je w komplecie z górą, aby uzyskać maksymalny efekt.

