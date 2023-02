Ekspert obala mity na temat odporności. To musisz wiedzieć w okresie zachorowań

Jaką wodę wlewać do czajnika? Prawie każdy robi to źle. Taka woda nie nadaje się do picia

Zimowe spadki odporności sprawiają, że często zmieniamy styl życia i odżywiania, by dostarczyć organizmowi sił witalnych. Czy jednak powszechnie znane sposoby na wzmocnienie odporności rzeczywiście działają? Odpowiada ekspertka Lokalnego Rolnika Klaudia Penar, dietetyk i współzałożycielka wegańskiej manufaktury Burrak.

Żeby mieć zdrowy układ odpornościowy, powinniśmy przyjmować suplementy diety

Suplementy diety są ważnym czynnikiem dbania o układ immunologiczny, ale niestety nasza odporność to bardziej złożony mechanizm, a na jej kondycję wpływają różne aspekty, takie jak dieta, sen, stres, ruch czy odpowiednie nawodnienie organizmu. Wybierając gotowe preparaty, upewnij się, że w składzie znajduje się witamina C, D, B6, E i cynk. Wraz z suplementacją pamiętaj jednak o prostych zasadach zdrowego trybu życia. Zacznij zasypiać 15 minut wcześniej niż zazwyczaj, wybierz się na półgodzinny spacer po obiedzie, przed snem weź kilka świadomych, głębokich oddechów – nie wymaga to dużej inwestycji czasowej ani finansowej, a może przynieść ogromne zyski dla zdrowia i samopoczucia, a co za tym idzie odporności organizmu.

Największym wrogiem układu odpornościowego jest zła dieta

Dieta jest jednym z filarów zdrowego układu odpornościowego, ale to stres jest największym i często lekceważonym jego wrogiem. Zmniejsza liczbę limfocytów i białych krwinek, które pomagają zwalczać infekcje, przez co osłabia reakcje immunologiczne. Odpoczynek i dbanie o zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak to, co trafia na nasze talerze.

Wysiłek fizyczny gwarantuje poprawne funkcjonowanie układu odpornościowego

Faktem jest, że umiarkowane ćwiczenia to naturalny sposób na obniżenie stresu i poprawę funkcjonowania układu odpornościowego. Dodatkowo regularna aktywność fizyczna, spacery, pływanie, jazda na rowerze czy joga sprawiają, że czujemy się szczęśliwsi, co ma wpływ na nasze zdrowie. Ale więcej i intensywniej nie zawsze znaczy lepiej. Przetrenowywanie jest formą stresu dla organizmu i może w rzeczywistości osłabić odporność. Jeśli wzmocnienie układu immunologicznego jest naszym głównym celem, warto kierować się systematycznością i różnorodnością niż intensywnością przy podejmowaniu aktywności fizycznej.

Zobacz także: Horoskop cygański. Starodawna wiedza Romów zdradzi Twą przyszłość. Czeka Cię wielkie cierpienie, a może otworzy się róg obfitości?

Dieta roślinna bogata w witaminę C jest gwarancją odporności

Warzywa i owoce będące źródłem witaminy C, takie jak papryka, kiwi, cytrusy, brokuł czy brukselka, są bardzo ważne dla naszej odporności, ale gwarancją silnego układu immunologicznego jest bogata flora bakteryjna. Zapewnia ją dieta wysoko błonnikowa, która przede wszystkim powinna być różnorodna. Menu bogate w błonnik to nie tylko warzywa i owoce, ale również nasiona, orzechy, fasola czy kasze. Nasiona słonecznika zawierają dużo cynku, kasza jaglana dostarcza witaminy z grupy B, a fasola to bogactwo błonnika pokarmowego oraz minerałów tak ważnych dla naszej odporności. Nie zapominajmy, by komponować jadłospis ze składników najlepszej jakości – pochodzących z zaufanych źródeł, wytwarzanych bez udziału ulepszaczy smaku. Zdrowe produkty o czystej etykiecie znajdziesz na www.lokalnyrolnik.pl, który realizuje dostawy zamówień na terenie całego kraju.

O odporność należy dbać głównie zimą

Dbałość o dobrą kondycję układu immunologicznego wskazana jest przez cały rok. Jeśli wkroczymy w okres zimowy z osłabioną odpornością, stajemy się łatwym celem dla infekcji i wirusów. Można to porównać do udziału w maratonie – nie zaczynamy przygotowań do niego tydzień wcześniej. Miesiącami trenujemy ciało i psychikę do wyzwania, jakim dla organizmu jest maraton. Podobnie jest z naszym układem odpornościowym. Należy o niego dbać cały czas, niezależnie od pory roku, żebyśmy byli gotowi na wyzwanie, jakim jest szczyt zachorowań na grypę w sezonie zimowym.