Boska sztuczka na wiązanie butów i tenisówek. Stylistka pokazała, jak to robić, aby wyglądać elegancko. Ukryjesz kokardę sznurówek

Stylistka pokazała, jak wiązać buty wiosną 2023, aby wyglądać elegancko

Cieplejsze dni nadciągają i już wiele kobiet kompletuje garderobę na wiosnę 2023. Niewątpliwie tenisówki czy sneakersy są najpopularniejszymi i najwygodniejszymi wyborami pań w każdym wieku. Co więcej, nawet w sportowym obuwiu można wyglądać elegancko i z klasą. Wystarczy sprytnie ukryć wiązanie sznurówek, aby nie zwisało nieestetycznie z naszych butów. jak to zrobić? Stylistka Kamila Blichowska specjalizująca się w kobiecej, klasycznej modzie, na Instagramie prowadzi konto, w którym podpowiada obserwatorkom, jak zbudować szafę kapsułową oraz jak ubierać się modnie i elegancko na co dzień. Tym razem stylistka zdradziła sztuczkę na wiązanie butów, aby wyglądały schludnie i z klasą. Ten prosty modowy trik na pewno przypada się każdemu wiosną 2023. - Dziś trik, który stosuję przy sneakresach czy tenisówkach. najprostszy dla mnie sposób an ukrycie sznurówek przy ich wiązaniu to ten, który pokazałam a filmiku - pisze pod swoim nagraniem Blichowska.

Modowa sztuczka na wiązanie butów

Stylistka w swoim krótkim filmiku pokazała, jak wiązać buty, aby wyglądały elegancko. Cały trik polega na ukryciu pod językiem buta kokardy z zawiązanych sznurówek. Ten banalny sposób sprawi, że nawet luźna, codzienna stylizacja będzie wyglądać elegancko i estetycznie. Znałaś tę sztuczkę?