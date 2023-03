Ubrania w tym kolorze to hit na wiosnę 2023. Idealny dla kobiet po 40-tce. Dodaje energii i odejmie z 10 lat

Moda na wiosnę 2023 dla kobiet po 40-tce. Ten kolor ubrań będzie hitem

Moda przemija, potem wraca i tym samym zatacza koło. Okazuje się, że po wielu latach zmienia się również trend w kolorystyce ubrań. Stonowane beże, szarości i biel ustępują miejsca żywym i intensywnym kolorom. Wśród nich jest jeden kolor ubrań, który doskonale pasuje kobietom po 40-tce. Chodzi o żywy odcień różu. To właśnie różowe ubrania zaleją ulice w czasie zbliżającej się wiosny 2023. Dlatego, jeśli chcesz być modną 40-latką, planujesz odświeżyć swoją szafę na wiosnę 2023 i uzupełnić ją o modne ubrania, to koniecznie rozejrzyj się za różową koszulą, spodniami czy sukienką. Taki barwny element garderoby przyda się na co dzień. Można śmiało łączyć go z beżowymi czy popielatymi ubraniami. Na przykład różowa marynarka genialnie ożywi stylizację, a różowe buty sprawią, że zyska ona oryginalnego looku.

Różowe ubrania na wiosnę 2023. Znaczenie

Różowy to symbol kobiecości, miłości i szczęścia. Psychologia koloru różowego wyjaśnia, że ma on zdolności do wyciszenia, zwalczania stresu i zmniejszania agresywności. Dlatego warto postawić na niego wiosną 2023, aby dodać sobie pozytywnej energii.

