Boski krem dla kobiet po 50-tce z Rossmanna. Kosztuje grosze, a działa jak luksusowe produkty. Wygładzi bruzdy i zmniejszy zmarszczki

Te kreacje będą najlepsze na sylwestra 2022/2023. Zobacz, jak robi to Magda Narożna (Piękni i Młodzi). Gwiazda Sylwestra Marzeń to źródło inspiracji

Obłędny makijaż sylwestrowy 2022/2023. Wizażysta zdradza, jak go zrobić samodzielnie krok po kroku. To banalne!

Ten krem przeciwzmarszczkowy z promocji Rossmanna to perełka. Krem L'ORÉAL za mniej niż 35 zł

Promocje w Rossmannie. Wraz z wiekiem nasza skóra traci cenne składniki aktywne, przez co staje się mniej jędrna, traci owal i pojawiają się zmarszczki. Skóra zaczyna się starzeć ok. 25. roku życia jednak to w wieku 40 lub 50 zmiany stają się już zauważalne. Na proces powstawania zmarszczek wpływ ma wiele czynników, to między innymi genetyka, nawodnienie, styl życia oraz pielęgnacja. Zadbaj o kilka minut dziennie dla siebie. Wybieraj kremy przeciwzmarszczkowe dedykowane do swoich potrzeb. W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz hitowy krem dla kobiet po 50-tce, który skutecznie zminimalizuje bruzdy i sprawi, że zmarszczki będą spłycone. Mowa o L'ORÉAL PARIS Revitalift Filler HA, który w promocji Rossmanna kosztuje 33,99 zł (przeceniony z 57,99 zł). To absolutnie genialny krem, który poza swoim właściwościami przeciwstarzeniowymi zawiera także SPF 50, dzięki czemu rewelacyjnie chroni naszą skórę przed słońce. - W wyniku inspiracji dermatologią estetyczną, laboratoria L’Oréal Paris opracowały nową formułę kremu na dzień z wysoką ochroną przeciwsłoneczną SPF 50, która jeszcze skuteczniej wspiera walkę z oznakami starzenia się skóry i dodatkowo chroni ją przed fotostarzeniem - czytamy w opisie kremu na stronie Rossmanna.

