Cudowny podkład kryjący w promocji Rossmanna. Kosztuje tylko 15 zł, a kobiety są nim oczarowane. "Najlepszy podkład, jaki miałam"

Kryjący podkład z Rossmanna wygładzi cerę

Promocje w Rossmannie to doskonała okazja, aby uzupełnić swoją kosmetyczkę o ulubione kosmetyki do makijażu. W najnowszej ofercie drogerii ceny ulubionych podkładów Polek zostały obniżone nawet o połowę. Wśród nich znalazł się kryjący podkład Eveline Selfie Time. Ten kosmetyk do makijażu nie tylko wspaniale radzi sobie z kryciem niedoskonałości cery, zmniejszeniem widoczności porów, ale też nawilża skórę. W jego składzie znalazł się kwas hialuronowy, składniki nawilżające oraz witamina E, które doskonale nawilżają cerę i dodają jej blasku. Co więcej, ten kryjący podkład zawiera innowacyjny kompleks matujący i zmniejsza widoczność porów. Podkład z Rossmanna umożliwia stopniowanie krycia i niczym korektor idealnie ukrywa wszelkie niedoskonałości cery, takie jak: cienie, przebarwienia, zaczerwienienia o to bez efektu maski.

Podkład w promocji Rossmanna kosztuje 15 zł. Kobiety go uwielbiają!

W najnowszej promocji Rossmanna podkład Eveline kosztuje jedynie 15,99 zł. Jego cena została obniżona o 50 proc.. Ta informacja z pewności ucieszy jego fanki. Kobiety uwielbiają podkład kryjący Eveline. W sieci nie brakuje pochlebnych komentarzy, które są doskonałym potwierdzeniem skuteczności tego kosmetyku do makijażu.

"Jeden z najlepszych podkładów. Naturalnie wygląda na twarzy, dodatkowo jest super tani."

"Świetnie kryjący podkład o bardzo dobrej trwałości. Nie podkreśla niedoskonałości, przesuszeń ani nie wchodzi w załamania skóry. Polecam!"

"Podkład świetny, idealny dla mojej suchej skóry. Krycie ma zadowalające, konsystencja przyjemna, bardzo ładnie się rozprowadza."

"Totalnie boski!!!"

- piszą kobiety, które używały już podkładu Eveline Selfie Time.

i Autor: Rossmann Kryjący podkład w Rossmann za 15 zł