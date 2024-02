Boski puder za 15 zł, który sunie po policzku niczym jedwab. Podkreślone policzki i wyszczuplona twarz

Najbardziej zdraciecki kolor lakieru do paznokci dla kobiet po 50-tce. Wygląda koszmarnie i dodaje ogrom lat Twoim dłoniom. Jeżeli masz taki manicure, to łap za zmywacz do paznokci

Zimą nie zapominaj o pielęgnacji rąk

Naturalny krem do rąk Aqua energia to sposób na głębokie nawilżenie skóry i pobudzenie zmysłów. Wytrawny, rześki zapach pozwoli na porwanie przez nurt dobrej energii. Formuła kremu głęboko nawilży, zmiękczy i ochroni skórę przed podrażnieniami.

Ciało potraktuj z uwagą

2w1 Odżywczy balsam do ciała + Serum witaminowe w kapsułkach od marki Bielenda to innowacyjny kosmetyk do codziennej pielęgnacji ciała 2w1 łączy bogatą, kremową konsystencję balsamu, aby Twoje ciało było doskonale odżywione i pięknie pachnące; ze skutecznością i zdecydowanym działaniem serum witaminowego zamkniętego w kapsułkach, aby Twoja skóra była gładka, jędrna i aksamitna w dotyku.

Postaw na gładkie włosy

Call it what you want to myjąca odżywka od marki YUMI. Łagodnie oczyszcza, emulgując zanieczyszczenia powstałe w ciągu codziennych czynności. Wiesz, że mycie odżywką to jedna z najłagodniejszych metod mycia głowy? Dzięki olejom z kiełków pszenicy, wiesiołka oraz olejowi lnianemu włosy będą odżywione i lśniące. Ocet jabłkowy usunie sebum ze skóry głowy, przywracając naturalne pH. Sok z liści aloesu dodatkowo nawilży włosy oraz skórę głowy. A to wszystko zwieńczone orzeźwiającym, jabłkowym zapachem. Sięgnij po ten oczyszczający koktajl do skóry głowy!

"Smooth(ie) time to wygładzająca odżywka YUMI. To połączenie soku z liści aloesu ze składnikami, które poradzą sobie z nawet najbardziej wymagającymi włosami. Kwas mlekowy wygładzi, domykając łuskę włosa. Dzięki niemu włosy będą miękkie w dotyku oraz lśniące. Sok z liści aloesu dodatkowo nawilży włosy, nadając im zdrowego blasku. A wszystko to zwieńczone ekstraktem z ananasa i wakacyjnym zapachem ananasa, który długo utrzyma się na Twoich włosach. Sięgnij po ten wygładzający koktajl dla Twoich włosów od YUMI!

Jantar Kuracja w ampułkach z esencją bursztynową do włosów bardzo zniszczonych i osłabionych. Bogata w składniki aktywne receptura gwarantuje spektakularne efekty. Wyciąg z bursztynu pielęgnuje, odżywia i wzmacnia strukturę włosów, poprawiając ich kondycję. Proteiny jedwabiu nadają włosom elastyczność, miękkość i połysk. Glukoza oraz witaminy A, E i F nawilżają, intensywnie odżywiają i wzmacniają włosy. Kompleks AHA delikatnie zmiękcza naskórek, ułatwiając wnikanie substancjom aktywnym, a Trichogen® stymuluje wzrost i przedłuża cykl życia włosa.

Wygładź drobne zmarszczki

Sesderma Resveraderm przeciwdziała procesom starzenia, chroni komórki DNA i włókna kolagenowe przed degradacją. Resweratrol jest związkiem naturalnie występującym w winogronach, wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne. Koenzym Q10 nawilża skórę, stymuluje włókna kolagenowe do pracy, odpowiadające za jędrność i elastyczność skóry. Retinol stymuluje odnowę komórkową, przywracając gęstość i gładkość skóry. Dodatkowo rozjaśnia przebarwienia i normalizuje melanogenezę, zapobiegając powstawaniu nowych przebarwień. Witamina E i witamina C działają antyoksydacyjnie, chronią skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, zanieczyszczeniami, smogiem, ale także stresem czy zmęczeniem. Stosowanie kremu zapewnia skórze jednolity kolor, spłycone zmarszczki, a także zdrowy blask.

Świetlista skóra w makijażu

Cashmere Tint make-up to ultralekki fluid działający niczym filtr z Instagrama. Idealnie stapia się ze skórą, wyrównuje jej koloryt. Nadaje cerze naturalny, świetlisty wygląd tzw. GLASS LOOK. Nie obciąża cery, daje delikatne, naturalne krycie i jest niewyczuwalny na skórze. Dzięki niemu skóra staje się promienna i wypoczęta. Wodna formuła dodatkowo zapewnia długotrwałe nawilżenie oraz ułatwia precyzyjną aplikację podkładu. Cera wygląda nieskazitelnie przez cały dzień. Idealny na co dzień oraz na wyjątkowe okazje.