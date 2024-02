Promienny makijaż na walentynki

To mój najlepszy tusz do rzęs! Wydłuża, pogrubia oraz podkręca. Rzęsy nigdy nie wyglądały lepiej

Nawilżenie + rozświetlenie skóry:

Hydra Pro Glow

To nawilżający i delikatnie rozświetlający krem z kwasem hialuronowym, wyciągiem z ziaren jęczmienia, SPF 10 oraz rewolucyjną technologię kosmetyczną ActiGlow, która dodatkowo podkreśla piękno skóry. Krem zapewnia i utrzymuje przez długi czas odpowiedni poziom nawilżenia skóry, chroni ją przed stresem oksydacyjnym, a przy tym nadaje witalność i ekstremalną promienność. Hydra Pro Glow jest jedwabisty w dotyku i ma delikatnie różowe zabarwienie. Jego chłodna konsystencja zapewnia przyjemną aplikację, a praktyczny dozownik umożliwia nałożenie optymalnej ilości produktu.

Maskowanie niedoskonałości + mocne krycie:

Full Coverage 2-In-1 Foundation&Concealer mocno kryjący podkład i korektor 2w1

To mocno kryjący podkład i korektor 2 w 1, który maskuje i niweluje wszelkie niedoskonałości cery, takie jak cienie pod oczami, przebarwienia i drobne zmarszczki. Pozostawia na twarzy cienką warstwę, dającą efekt drugiej skóry, o matowo-satynowym wykończeniu. Ma kremową, hiper płynną konsystencję i specjalnie zaprojektowany aplikator, dzięki czemu łatwo się rozprowadza, umożliwiając niesamowite krycie o zmiennej intensywności. Jest idealny do cery normalnej, mieszanej i tłustej.

Podkreślone rysy twarzy + metaliczne rozświetlenie:

Glow Fusion Highlighting Drops

To rozświetlacz do twarzy w płynie, idealny do rozpromienienia cery i podkreślenia rysów twarzy z efektem super glow. Jego formuła nasycona jest odbijającymi światło drobinkami, które nadają natychmiastowy blask, co umożliwia modulowanie intensywności dla uzyskania rezultatu skrojonego na miarę. Kosmetyk ma płynną niewyczuwalną na skórze konsystencję i szybko się wchłania, pozostawiając na skórze leciutką błyszczącą warstwę.

200% efektu objętości + intensywna czerń do 10 godzin

New Maxi Mod Mascara

To idealny tusz do nadawania spojrzeniu głębi. Jego formuła została wzbogacona olejkiem arganowym, zapewniającym rzęsom miękkość, a wyjątkowo kremowa konsystencja otula je intensywną czernią. Miniszczoteczka z tworzywa Hytrel zapewnia wyjątkową precyzję, ponieważ wychwytuje 100% rzęs, nawet tych najkrótszych. W zależności od ilości nałożonych warstw, pozwala uzyskać efekt dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Półmatowe wykończenie + trwałość do 10 godzin

Unlimited Stylo

To kremowa pomadka o wysokiej trwałości nawet do 10 godzin, dająca efekt półmatowego wykończenia. Jej miękka konsystencja doskonale wtapia się w skórę, pozwalając łatwo regulować intensywność koloru. Forma sztyftu umożliwia zachowanie niezmienionych właściwości formuły, utrzymując długotrwałe działanie składników, a eleganckie i nowoczesne aluminiowe opakowanie jest łatwo rozpoznawalne dzięki monogramowi KK na nasadce. Dostępna w wielu modnych kolorach – od naturalnych odcieni nude po głębokie, nasycone kolory uwydatniające usta, jak Tulip Red.

Autor: Materiały prasowe KIKO MILANO

