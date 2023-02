Boski trik na tuszowanie rzęs, aby były długie i gęste. Wizażystka pokazała, jak to robić, aby uzyskać efekt WOW

Jak używać tuszu do rzęs, aby nie sklejał włosków?

Chyba jest niewiele kobiet, które zadają sobie pytanie: jak tuszować rzęsy? Robimy to niemal każdego dnia i wydaje się nam, że mamy tę sztuczkę opanowaną do perfekcji. Jednak, czy na pewno robimy to dobrze? Podstawą do uzyskania efektu długich i gęstych rzęs jest nie tylko wybór odpowiedniego tuszu do rzęs, ale także technika jego nakładania. Jeśli chcesz mieć długie i gęste rzęsy to pamiętaj także o ich pielęgnacji. Stosowanie odzywek lub olejku rycynowego, doskonale je odżywi i wzmocni. Podczas malowania rzęs tuszem, należy także zwrócić uwagę na ilość nakładanego kosmetyku. Jeśli będzie go za dużo, to włoski posklejają się i na pewno nie będą prezentować sie zbyt ładnie. W ostatnim czasie hitem okazał się sposób tuszowania rzęs, który pokazała makijażystka Andrea Ali na TikToku. Filmik z jej poradą szybko stał się viralem. Jak zdaniem wizażystki powinnyśmy tuszować rzęsy, aby były długie, gęste i sie nie sklejały?

Genialny sposób na malowanie rzęs z TikToka. Będą długie i gęste jak nigdy

Wizażystka zaprezentowała świetny trik na malowanie rzęs tuszem. Zaprezentowała, jak posługiwać się szczoteczką, by wydłużyć rzęsy i nadać im jeszcze większą objętość. Andrea przekonuje, że jeśli chcesz osiągnąć taki efekt, trzeba zacząć malowanie tuż przy nasadzie rzęs, a szczoteczkę przeciągać jednocześnie wykonując nią ruch obrotowy. Jest jedna ważna kwestia. Ta sztuczka działa jedynie przy zastosowanie starego tuszu. Świeży nie da tego efektu.