Spojrzenie, które powala. Magiczny trik na spektakularnie długie rzęsy. Wachlarz naturalnych rzęs bez przyklejania sztucznych

Długie i grube rzęsy bez wizyty u kosmetyczni. Jak naturalnie wydłużyć sobie rzęsyPodkreślenie oczu tuszem do rzęs to dla wielu osób obowiązkowy krok w codziennym makijażu. Podkręcone, wydłużone i pogrubione rzęsy potrafią całkowicie odmienić nasze spojrzenie. Zyskuje one głębi, oczy wydają się większe i bardziej zalotne. Na rynku dostępnych jest wiele tuszów do rzęs o różnym działaniu. Kobiet często marzą jednak o jeszcze bardziej spektakularnym efekcie, stąd tak modne jest przyklejanie sztucznych rzęs, a także ich przedłużanie u kosmetyczki. Przedstawiamy Wam sposób, dzięki której u zyskacie długie i grube rzęsy bez konieczności wydawania pieniędzy na wizytę w salonie kosmetycznym. Jedyne czego będziesz potrzebować to:

ulubiony tusz do rzęs,

sypki puder,

szczoteczka do brwi,

Pomaluj rzęsy tuszem do rzęs, a następnie przyprósz je delikatnie sypkim pudrem - możesz do tego wykorzystać szczoteczkę do brwi. Następnie nałóż drugą warstwę tuszu do rzęs, krok ten możesz postarzać kilkukrotnie. W ten sposób zyskasz wydłużone rzęsy niczym te sztuczne. Uważaj jednak, by nie uzyskać efektu zbyt mocno sklejonych włosków.

Inny genialnym sposobem na pięknie rzęsy są odżywki. Zadbają one nie tylko o długość włosków, ale także o ich pielęgnację. Polska makra Nacomi posiada w swojej ofercie rewelacyjne serom do rzęs i brwi. Jego sekret tkwi w wyjątkowej recepturze. Serum do rzęs i brwi to połączenie starannie dobranych składników aktywnych. W odróżnieniu od innych tego typu produktów nie zawiera kontrowersyjnego składnika bimatoprost. Skład oparty na ekstrakcie botanicznym Resulook™ odżywia i pobudza wzrost rzęs oraz brwi, poprawiając ich osadzenie. Resulook™ sprawia, że rzęsy stają się nawet o 164% dłuższe już w 2 miesiące! Wraz z zawartym peptydem Biotinoyl Tripeptide-1 pozostawia je dłuższe, gęstsze i mocniejsze. Taka kombinacja wzmacnia włoski, minimalizuje proces ich wypadania, a także delikatnie je przyciemnia, nadając efekt uniesionych rzęs i pełniejszych brwi.

Skład dodatkowo uzupełniony został naturalnymi ekstraktami z kozieradki i pokrzywy zwyczajnej, które pełne składników odżywczych, takich jak witaminy, selen, cynk, żelazo, krzem oraz potas, regenerują cebulki włosów. Kompozycja wyciągów z kozieradki oraz pokrzywy zwyczajnej wzmacnia włoski, zapobiegnie ich nadmiernemu wypadaniu i przyspieszy porost nowych. Dzięki tym ekstraktom zyskują zdrowy i lśniący wygląd.

i Autor: Materiały prasowe NACOMI

