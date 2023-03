Boskie prezenty na Dzień Kobiet w nowej ofercie Lidla. Zachwycą każdą kobietę 8 marca

Dzień Kobiet 2023. Prezenty z Lidla

Dzień Kobiet to doskonała okazja, aby sprawić paniom odrobinę przyjemności. W sklepach Lidl Polska można znaleźć wiele produktów nadających się na podarunek, m.in. roller do twarzy czy kamień do masażu całego ciała marki Livarno Home (29,99 zł/ 1 szt.), które stymulują krążenie, ujędrniają skórę i nadają jej młodzieńczy, promienny blask. Masaż pozytywnie wpływa także na samopoczucie – zapewnia upragnioną chwilę relaksu i przyjemności. Aby cera wyglądała nienagannie, warto sięgnąć również po akcesoria kosmetyczne do oczyszczania twarzy lub do makijażu marki Livarno Home (14,99 zł/ 1 zestaw).

W kosmetyczce nie powinno zabraknąć też zestawu 14 pędzli do makijażu Livarno Home(39,99 zł/1 zestaw) – zakończonych bardzo miękkim, syntetycznym włosiem, które nie podrażnia skóry – oraz wygodnego lusterka kosmetycznego marki Ridder (39,99 zł/1 szt.). Miłośniczki skin care i wielbicielki perfekcyjnego make-up’u z pewnością je pokochają!

Dla kobiet szczególnie dbających o stopy i dłonie, lecz nie chcących wydawać znacznych sum na wizyty u kosmetyczki, Lidl Polska przygotował z kolei coś wyjątkowego: specjalny zestaw do manicure i pedicure marki SANITAS (149 zł/1 zestaw), składający się z: 7 końcówek z szafiru i filcu, wydajnego akumulatora oraz funkcjonalnego etui. Zadbaną cerę subtelnie podkreślą stylowe dodatki, np. wodoszczelny zegarek z bransoletką marki Auriol (34,99 zł/ 1 zestaw) – idealny prezent dla modnych i praktycznych kobiet.

Masaż dla zdrowia i urody

W czasach, gdy praca zdalna stała się codziennością, coraz więcej osób – także kobiet – zmaga się z bólem pleców i karku. Ulgę mogą im przynieść przenośne urządzenia do masażu, gotowe do użycia w każdej chwili, np. w trakcie podróży. W sklepach Lidl Polska znajdują się m.in. poduszka do masażu karku marki Silvercrest w promocyjnej cenie (119 zł/1 szt.)1 oraz poduszka do masażu shiatsu pleców lub karku (139 zł/ zestaw). Masaż shiatsu, potocznie nazywany „akupresurą bez igieł”, poprawia funkcjonowanie całego organizmu. Oba urządzenia przydadzą się w chwilach stresu, pomogą zasnąć i złagodzą ból m.in. głowy. Będą dobrym podarunkiem zwłaszcza dla osób starszych.

Fryzura jak z profesjonalnego salonu

Jednymi z najciekawszych produktów w nowej ofercie Lidl Polska są profesjonalne urządzenia do stylizacji włosów z kolekcji Rita Ora, m.in.: prostownica do włosów z jonizacją (119 zł/1 zestaw), szczotka do włosów (11,99 zł/1 szt.), szczotka prostującą z jonizacją (89,90 zł/ 1 zestaw), lokówko-suszarka z jonizacją (119 zł/1 zestaw), a także wielofunkcyjny zestaw do stylizacji włosów (119 zł/ 1 zestaw), zawierający aż siedem wymiennych końcówek: wygładzającą, karbującą, spiralną, a także dużą lokówkę, małą lokówkę, płaską lokówkę i szczotkę. Dzięki nim każda kobieta może nadać włosom blask i uzyskać wymarzoną fryzurę.