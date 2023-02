Popularna polska marka odzieżowa poszerza ubrania dla kobiet. Nowa rozmiarówka pozwoli klientkom zmieścić się w mniejsze rozmiary

Sinsay zmienia rozmiarówkę odzieży damskiej

Jedna z najpopularniejszych marek odzieżowych w Polsce, Sinsay, który należy do spółki LPP S.A., w odpowiedzi na potrzeby klientek zmienia swoją rozmiarówkę. Ubrania od rozmiaru XS do M zostaną poszerzone o 2 cm. Odzież L i XL zyska od 4 do 6 cm. Z kolei odzież w rozmiarze XXL będzie większa aż o 8 cm. Nowa rozmiarówka w Sinsay będzie obowiązywać już od nowej kolekcji. Skąd te zmiany? - Słuchamy Twoich potrzeb, dlatego podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu nowej rozmiarówki damskich ubrań! Dzięki temu łatwiej znajdziesz produkty dopasowane do Ciebie - informuje marka na Facebooku. Jednym słowem nowa rozmiarówka w Sinsay to odpowiedź na zmieniające się sylwetki kobiet na przestrzeni ostatnich lat. Badania pokazują, że współczesne kobiety są wyższe o 1,5 proc. niż 75 lat temu, ale też o 15 proc. cięższe i noszą większy rozmiar stanika.

Kobiety w Polsce są wyższe od swoich prababć

Polki także są większe od swoich prababć. Zgodnie z tym co pokazują badania, przeciętna kobieta ma w pasie około 10 cm więcej niż panie kilkadziesiąt lat temu. Jest także o 10 cm wyższa. To dlatego polskie marki odzieżowe standaryzują swoje rozmiarówki do potrzeb klientek. Chcą w ten sposób pomóc większej liczbie swoich klientek kupować ubrania w rozmiarach, które są najbardziej pożądane, czyli te mniejsze.

Sonda Twoim zdaniem rozmiary ubrań w sieciówkach są zakłamane? Tak Nie Bywa różnie