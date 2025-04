Life is better outdoor – odkryj letnią kolekcję Regatta

Bursztyn to naturalny skarb ziemi, bogaty w kwas bursztynowy oraz cenne mikro- i makroelementy. Rozpuszczony w glikolu tworzy esencję bursztynową, która wykazuje silne właściwości regenerujące, wzmacniające i ochronne. Dzięki temu skutecznie przeciwdziała uszkodzeniom włosów, wygładza ich strukturę, zapobiega łamliwości i przywraca naturalny blask. Właśnie dlatego kosmetyki z bursztynem, zwłaszcza w formie szamponów, odżywek czy masek, to prawdziwe eliksiry pielęgnacyjne. Kwas bursztynowy działa jak naturalny antyoksydant, chroniąc pasma przed negatywnym wpływem wolnych rodników i czynników zewnętrznych, takich jak promieniowanie UV, zanieczyszczenia czy częsta stylizacja. Regularne stosowanie bursztynowych produktów sprawia, że włosy odzyskują elastyczność, nawilżenie i zdrowy połysk. Naturalna bariera ochronna zostaje odbudowana, co minimalizuje ryzyko przesuszenia i łamliwości. Ponadto bursztyn działa kojąco na skórę głowy, redukując podrażnienia i wspierając jej prawidłowe funkcjonowanie. Nowoczesne kosmetyki, jak te marki Jantar®, dzięki połączeniu skuteczności i bogactwa składników odżywczych, oferują kompleksową regenerację i ochronę włosów. To przekłada się na ich świetne recenzje, w tym imponującą ocenę 4.7/5 na portalu wizaz.pl.

Jantar® odżywka-wcierka – bursztynowy hit!

Odżywka-wcierka Jantar® z esencją bursztynową do włosów słabych i zniszczonych to kosmetyk znany od pokoleń i jeden z prekursorów tego rodzaju preparatów na rynku. Od pojawienia się na sklepowych półkach po dziś dzień jest chętnie wybierana przez konsumentów i regularnie nagradzana w różnych konkursach i plebiscytach. Nic więc dziwnego, że użytkowniczki serwisu wizaz.pl uznały ją za Kosmetyk Wszech Czasów! Odżywka-wcierka to połączenie skuteczności, naturalnych składników i tradycji pielęgnacyjnej, które sprawia, że włosy odzyskują swoją siłę oraz piękno. Dzięki lekkiej, nietłustej konsystencji łatwo się wchłania, docierając bezpośrednio do cebulek włosów i pobudzając je do wzrostu. W jej składzie znajdziemy esencję bursztynową, argininę, biotynę, Polyplant Hair®, witaminy E, F i prowitaminę B5. Taka formuła ma silne właściwości regenerujące i wzmacniające. Ponadto nawilża, odżywia i łagodzi podrażnienia skóry głowy. Rezultat? Włosy stają się mocne, mniej wypadają, odzyskują witalność i blask. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że, z uwagi na bezpieczny skład, po odżywkę-wcierkę mogą sięgać także kobiety w ciąży i te karmiące piersią. Warto ją stosować jeszcze nosząc pod sercem maleństwo, by zminimalizować (naturalną) utratę włosów po porodzie. Lekka formuła odżywki-wcierki nie obciąża włosów i nie pozostawia filmu, dzięki czemu idealnie nadaje się do codziennego stosowania jako stały element pielęgnacji.

Bursztynowe regenerujące trio!

W inspirowanej bogactwem natury linii Jantar® znajdziemy wiele innych produktów, które wzmacniają i chronią włosy od cebulek aż po same końce, w tym szampon i serum. Obydwa produkty przeszły testy in-vivo, w których wzięło udział 100 kobiet*. Szampon regenerujący z esencją bursztynową do włosów słabych i zniszczonych zawiera esencję bursztynową, biotynę, argininę, witaminy E, F i inulinę. Dzięki temu skutecznie wzmacnia, nawilża i wygładza, sprawiając że włosy wyglądają zdrowo, są mocne, pełne witalności oraz blasku. W testach 96% uczestniczek potwierdziło, że szampon nadaje włosom zdrowy wygląd pozostawiając kosmyki miękkie w dotyku, 95% kobiet przyznało, że szampon przywraca blask włosom, a 94 % doceniło kosmetyk za właściwości regenerujące. Natomiast Serum regenerujące z esencją bursztynową do włosów bardzo zniszczonych ma w swoim składzie esencję bursztynową, Keratrix™, kolagen i proteiny. 95% badanych potwierdziło, że dzięki niej włosy są intensywnie zregenerowane, 97% zauważa ich odżywienie i wzmocnienie, a 99% docenia serum za to, że ułatwia rozczesywanie pasm.

i Autor: materiały prasowe Jantar