Buty na lato! Idealne na spacery, plażę i randki

Rider to brazylijska marka obuwia, która powstała w 1986 roku i szybko zdobyła popularność na całym świecie, łącząc nowoczesny design, wygodę i trwałość. Buty Rider są tworzone z elastycznych, wodoodpornych materiałów, co czyni je idealnym wyborem zarówno na plażę, basen, jak i do codziennego użytku. Marka stosuje ergonomiczne kształty i innowacyjne podeszwy, zapewniające komfort noszenia przez cały dzień, dba także o ekologię, stawiając na recykling. To połączenie stylu, wygody i odpowiedzialności za środowisko. Tak, ideał istnieje!

Zabierz Rider na plażę lub basen

Buty przeznaczone na basen lub plażę powinny być przede wszystkim wodoodporne, lekkie i szybkoschnące. Najlepszym wyborem będą modele wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, które nie chłonie wilgoci. Marka Rider oferuje szeroki wybór japonek i klapków, które doskonale sprawdzają się w takich warunkach. Modele na basen i plażę często mają antypoślizgową podeszwę, co zwiększa bezpieczeństwo na mokrych powierzchniach. Dodatkowo ich konstrukcja jest lekka i elastyczna, co pozwala na swobodne poruszanie się, zarówno po piasku, jak i wokół basenu. Idealnym wyborem są klasyczne japonki o prostym designie z cienkim paskami jak Rider R1 Speed AD lub Rider R Line Plus II AD, czyli masywniejsze japonki z grubszymi paskami, które doskonale trzymają stopę, podnosząc poczucie bezpieczeństwa na śliskich lub niestabilnych nawierzchniach. Sprawdzą się także sportowe klapki wsuwane na stopę, które dobrze przylegają. Model Rider Step Slide AD spodoba się fanom widocznych logotypów, bo dużego napisu Rider na grubym pasku nie sposób tu przeoczyć. Klapki zostały wyposażone w innowacyjną strukturę zapobiegającą przemieszczaniu się mokrej stopy. Dzięki temu, nawet podczas aktywności w basenie czy pod prysznicem, można mieć gwarancję pewnego kroku. Rider Rzero Slide AD to zaś perfekcyjne klapki basenowe, które niemal „otulają” stopę, zapewniając doskonałą stabilność, amortyzację i komfort.

Ty i Rider w wielkim (lub mniejszym) mieście

Chcąc nosić japonki lub klapki na co dzień, dobrze postawić na takie o bardziej miejskim charakterze. Warto unikać typowych ‘plażowych’ japonek, a zamiast tego wybrać modele o lekko zabudowanej konstrukcji, które wyglądają bardziej elegancko i są równie wygodne. Modele Rider cechują się doskonałą amortyzacją, co zapewnia większy komfort chodzenia po twardych nawierzchniach, a anatomiczne dopasowanie do stopy minimalizuje ryzyko otarć. Można je nosić nie tylko do szortów i T-shirtu, ale także do lnianych spodni czy casualowej koszuli. Fani japonek powinni zwrócić uwagę na model Rider Spin Thong AD, zaprojektowany z myślą o letnim komforcie i codziennej funkcjonalności. Lekkie i elastyczne materiały, grubsze paski, wyprofilowana wkładka i nieco masywniejsza podeszwa zapewniają stopom lepszą stabilność i wygodę. Rider Impulse Graphics AD także mają grubsze paski, ale materiałowe, a tym, co je wyróżnia, są zdobiące je geometryczne grafiki na wkładce. Rider Walk Slide AD to zaś wsuwane klapki z szerokim regulowanym paskiem oraz profilowaną podeszwą dla lepszego komfortu. Marka Rider nie zapomniała także o amatorach sandałów. Rider Free Style Papete AD to klasyczne, czarne lub granatowe sandały z regulowanymi paskami na rzepy. Zostały wykonane z syntetycznego materiału, który sprawia, że są lekkie i wygodne. Pasują zarówno do sportowych, jak i casualowych stylizacji.

