Celebruj kobiecą siłę z wyjątkowymi perfumami

Wejdź do czarującej krainy, w której wibrujące kwiaty flirtują ze zmysłami. Zanurz się w nieodpartym uścisku MCM CRUSH, nowoczesnej fuzji świeżego nektaru morelowego, ręcznie zbieranej róży majowej i zmysłowego piżma. Ten zapach na nowo definiuje granice między tym, co tradycyjne, a tym, co niekonwencjonalne, oferując uwodzicielską ucieczkę do figlarnego świata piękna.

Flakon inspirowany kultowym plecakiem, jest teraz w mocnym różowym odcieniu z elementami w kolorze różowego złota, dzięki temu doskonale wpisuje się w puls miejskiego ducha.

MCM Crush są wytwarzane odpowiedzialnie, co potwierdza ich wegańska formuła, stworzona w standardach cruelty-free. Zapach zawiera biodegradowalne składniki, których zastosowanie pozytywnie wpływa na lokalne społeczności na całym świecie.

i Autor: Materiały prasowe Douglas