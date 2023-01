Cenne porady dla świeżo upieczonych rodziców. Jak pielęgnować skórę maluszka?

Pojawienie się małego człowieka w rodzinie jest wielką życiową rewolucją, która czasami powoduje dużo pytań i wątpliwości. Kompletowanie kosmetyków do pielęgnacji nie musi być jednym z nich, jeśli tylko będziemy trzymać się trzech podstawowych kroków, które obowiązują także w dbaniu o skórę starszaków. Dzięki nim rodzice mogą skupić się na rytuałach oraz budowaniu bliskości ze swoimi pociechami.

Krok pierwszy - oczyszczenie

Pielęgnację dziecka warto rozpocząć od delikatnego produktu myjącego skórę. Tego rodzaju kosmetyk nie powinien mieć silnego zapachu. Natomiast warto, aby był przyjemny dla ciała i nie powodował podrażnień. Jeśli tylko będzie miał ekonomiczną, dużą pojemność docenimy go jeszcze bardziej.

Łagodny żel do mycia 2w1, który spełnia funkcję szamponu oraz delikatnego żelu do mycia ciała sprawdzi się w tej roli doskonale. To kosmetyk, który zadba zarówno o skórę ciała, jak i głowy, a ponadto pełni rolę szamponu. Jest kremowy, bardzo wydajny i przyjemnie się pieni. Po dłuższym stosowaniu możemy zauważyć, że włosy są błyszczące i odżywione.

To żel posiadający naturalne i skuteczne składniki, które pielęgnują oraz pomagają w utrzymaniu odpowiednio zrównoważonej flory bakteryjnej. Nawilża, oczyszcza i pozostawia skórę wygładzoną i odżywioną. Zapewnia dokładnie to, czego potrzebuje ciało dziecka.

Krok drugi - odżywienie i nawilżenie

Po oczyszczeniu skóry kolejnym krokiem jest zadbanie o intensywne nawilżenie oraz odżywienie ciała dziecka. Tego rodzaju kosmetyki również powinny mieć przyjemne konsystencje, dobrze się wchłaniać i regenerować delikatną skórę.

MomMe do tego zadania oferuje Aksamitną oliwkę pielęgnacyjną. To kosmetyk intensywnie pielęgnujący o lekkiej żelowej konsystencji. Pozwala skórze oddychać, jednocześnie dostarczając kwasów tłuszczowych, witamin i minerałów. Oliwka łagodzi, odżywia i natłuszcza skórę. Doskonale się sprawdzi w codziennej pielęgnacji lub do delikatnego masażu.

Kojący krem na pupę to bardzo ważny produkt dla maluchów, który dba o okolice pieluszkowe. Bardzo skutecznie chroni przed odparzeniami i otarciami mechanicznymi, które zdarzają się u dzieci noszących pieluszki. To kosmetyk odżywiający, nawilżający i regenerujący. Idealnie sprawdzi się do codziennej pielęgnacji, ale także w przypadku skóry wrażliwej i skłonnej do alergii.

Krok trzeci - ochrona

Ostatnim niezwykle istotnym krokiem w pielęgnacji powinna być ochrona. Skórę dziecka (i nie tylko) należy chronić odpowiednio do pory roku, aby stworzyć skuteczną barierę przed zmieniającymi się czynnikami zewnętrznymi.

Zimą do walki z zimnem, wiatrem i mrozem przyda się Zimowy krem do zadań specjalnych. To bestseller marki, który tworzy biologiczną tarczę ochronną na skórze. Nie zawiera w składzie wody, dzięki czemu może być bezpiecznie stosowany nawet w bardzo niskich temperaturach. Inni członkowie rodziny mogą wykorzystać go jako krem do przesuszonych dłoni lub jako balsam do ust.

W trakcie cieplejszych miesięcy największym sprzymierzeńcem będzie Ochronny parasol od słonka SPF 50. To krem zawierający certyfikowane filtry nowej generacji, zapewniające wysoką ochronę UVA i UVB. Produkt łatwo się rozprowadza i nie obciąża skóry, ponadto koi i wspomaga regenerację. Jest naturalny i bezpieczny dla każdej skóry wrażliwej i alergicznej.

W czasach ograniczania zużycia opakowań, minimalizu pielęgnacyjnego oraz kierowania uwagi w stronę kosmetyków, które mogą pochwalić się świetnym składem i spełniają wiele z potrzeb naszej skóry, zestaw od Momme będzie bardzo bezpieczną i skuteczną pielęgnacją. Pozwoli on zabezpieczyć i ochronić skórę dziecka, szczególnie tego najmłodszego, oraz zapewnić jej nawilżenie i odżywienie, jakiego potrzebuje.

