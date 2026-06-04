Charles Leclerc nowym globalnym ambasadorem L’Oréal Paris

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-04 14:25

L’Oréal Paris, najpopularniejsza marka kosmetyczna na świecie, ogłasza współpracę ze światowej klasy kierowcą Formuły 1. Charles Leclerc dołącza do grona ambasadorów marki, zostając twarzą linii L’Oréal Paris Men Expert oraz produktów do pielęgnacji i stylizacji włosów – skutecznych, nowoczesnych rozwiązań zaprojektowanych specjalnie z myślą o mężczyznach, wspierając ich w codziennej pielęgnacji i wzmacnianiu pewności siebie.

Charles Leclerc

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Autor: Charles Leclerc/ Materiały prasowe

Uosabiając doskonałość, wytrzymałość, skuteczność i nowoczesność, Charles podziela wartości, które stanowią fundament marki L’Oréal Paris. Spokojny, lojalny, autentyczny i nieustannie ciekawy świata, na nowo definiuje pojęcie siły – nie poprzez ciągłe udowadnianie swojej wartości, lecz dzięki konsekwencji, umiejętności odcinania się od szumu i gotowości do słuchania oraz uczenia się, nawet wtedy, gdy nikt nie patrzy. To sportowiec emanujący nienachalną pewnością siebie i wyrazistym, indywidualnym stylem.

Charles Leclerc dołącza do grona globalnych ambasadorów marki, wśród których znajdują się m.in. Simone Ashley, Alia Bhatt, Jane Fonda, Elle Fanning, Kendall Jenner, Eva Longoria oraz jego kolega z padoku – Carlos Sainz. Jako męscy ambasadorzy wspólnie stoją za przekonaniem, że wzmacnianie pozycji kobiet to sprawa, która dotyczy wszystkich, inspirując nowe pokolenie mężczyzn do świadomego zaangażowania i realnego wsparcia kobiet w kształtowaniu ich miejsca w społeczeństwie.

Cieszymy się, że możemy powitać Charlesa w rodzinie L’Oréal Paris. Jego nieustanne dążenie do doskonałości, determinacja i odporność, połączone z wrażliwością, ciekawością świata, autentycznością i empatią, czynią z niego prawdziwą inspirację. To właśnie takich wzorców świat potrzebuje dziś najbardziej – mówi Laetitia Toupet, Global President L’Oréal Paris. Charles jest nie tylko postacią, do której można aspirować. Jest ucieleśnieniem naszego przekonania, że wzmacnianie pozycji kobiet nie jest wyłącznie ich sprawą, I nabiera realnego znaczenia wtedy, gdy kobiety i mężczyźni stoją razem ramię w ramię.

Markę L’Oréal Paris zawsze będę kojarzył z moją mamą. Jest fryzjerką, więc dorastałem, widząc produkty L’Oréal Paris w całym domu i oglądając reklamy w telewizji – mówi Charles Leclerc. Jestem bardzo wdzięczny, że w moim życiu są tak silne kobiety i niesamowicie dumny, że dołączam do marki, która opowiada się za wzmacnianiem pozycji kobiet. Naprawdę wierzę, że siła mężczyzn wynika ze wsparcia i partnerstwa w realizacji tej misji.

POZNAJ CHARLESA LECLERCA

Urodził się i dorastał w Monte Carlo. Mając 7 lat, rozpoczął karierę w wyścigach gokartowych, a w 2011 roku wygrał juniorskie mistrzostwa świata. W zawrotnym tempie wspiął się na szczyt, debiutując w 2018 roku w Formule 1. Rok później podpisał kontrakt ze Scuderią Ferrari, stając się drugim najmłodszym kierowcą w historii tego sportu, który zdobył pole position podczas Grand Prix Bahrajnu. Do tej pory Charles zdobył osiem tytułów Grand Prix i 52 razy stanął na podium. Sezon 2026 Charles rozpoczął w doskonałym stylu, notując dwa podia w trzech pierwszych wyścigach Formuły 1, startując w barwach Ferrari. Syn fryzjerki, jeden z trójki braci – to właśnie w gronie najbliższych, w tym żony Alexandry i ukochanego pieska Leo, Charles Leclerc odnajduje przestrzeń, w której może być w pełni sobą. Równowagę znajduje z dala od wysokich obrotów i blasku toru wyścigowego. Poza sportem jest także pianistą i kompozytorem, a jego przedsiębiorczość przejawia się w inwestowaniu w młode projekty i biznesy, które są mu szczególnie bliskie. 

Charles Leclerc

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Autor: Charles Leclerc/ Materiały prasowe
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