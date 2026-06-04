Charles Leclerc nowym globalnym ambasadorem L’Oréal Paris

Uosabiając doskonałość, wytrzymałość, skuteczność i nowoczesność, Charles podziela wartości, które stanowią fundament marki L’Oréal Paris. Spokojny, lojalny, autentyczny i nieustannie ciekawy świata, na nowo definiuje pojęcie siły – nie poprzez ciągłe udowadnianie swojej wartości, lecz dzięki konsekwencji, umiejętności odcinania się od szumu i gotowości do słuchania oraz uczenia się, nawet wtedy, gdy nikt nie patrzy. To sportowiec emanujący nienachalną pewnością siebie i wyrazistym, indywidualnym stylem.

Charles Leclerc dołącza do grona globalnych ambasadorów marki, wśród których znajdują się m.in. Simone Ashley, Alia Bhatt, Jane Fonda, Elle Fanning, Kendall Jenner, Eva Longoria oraz jego kolega z padoku – Carlos Sainz. Jako męscy ambasadorzy wspólnie stoją za przekonaniem, że wzmacnianie pozycji kobiet to sprawa, która dotyczy wszystkich, inspirując nowe pokolenie mężczyzn do świadomego zaangażowania i realnego wsparcia kobiet w kształtowaniu ich miejsca w społeczeństwie.

Cieszymy się, że możemy powitać Charlesa w rodzinie L’Oréal Paris. Jego nieustanne dążenie do doskonałości, determinacja i odporność, połączone z wrażliwością, ciekawością świata, autentycznością i empatią, czynią z niego prawdziwą inspirację. To właśnie takich wzorców świat potrzebuje dziś najbardziej – mówi Laetitia Toupet, Global President L’Oréal Paris. Charles jest nie tylko postacią, do której można aspirować. Jest ucieleśnieniem naszego przekonania, że wzmacnianie pozycji kobiet nie jest wyłącznie ich sprawą, I nabiera realnego znaczenia wtedy, gdy kobiety i mężczyźni stoją razem ramię w ramię.

Markę L’Oréal Paris zawsze będę kojarzył z moją mamą. Jest fryzjerką, więc dorastałem, widząc produkty L’Oréal Paris w całym domu i oglądając reklamy w telewizji – mówi Charles Leclerc. Jestem bardzo wdzięczny, że w moim życiu są tak silne kobiety i niesamowicie dumny, że dołączam do marki, która opowiada się za wzmacnianiem pozycji kobiet. Naprawdę wierzę, że siła mężczyzn wynika ze wsparcia i partnerstwa w realizacji tej misji.

POZNAJ CHARLESA LECLERCA

Urodził się i dorastał w Monte Carlo. Mając 7 lat, rozpoczął karierę w wyścigach gokartowych, a w 2011 roku wygrał juniorskie mistrzostwa świata. W zawrotnym tempie wspiął się na szczyt, debiutując w 2018 roku w Formule 1. Rok później podpisał kontrakt ze Scuderią Ferrari, stając się drugim najmłodszym kierowcą w historii tego sportu, który zdobył pole position podczas Grand Prix Bahrajnu. Do tej pory Charles zdobył osiem tytułów Grand Prix i 52 razy stanął na podium. Sezon 2026 Charles rozpoczął w doskonałym stylu, notując dwa podia w trzech pierwszych wyścigach Formuły 1, startując w barwach Ferrari. Syn fryzjerki, jeden z trójki braci – to właśnie w gronie najbliższych, w tym żony Alexandry i ukochanego pieska Leo, Charles Leclerc odnajduje przestrzeń, w której może być w pełni sobą. Równowagę znajduje z dala od wysokich obrotów i blasku toru wyścigowego. Poza sportem jest także pianistą i kompozytorem, a jego przedsiębiorczość przejawia się w inwestowaniu w młode projekty i biznesy, które są mu szczególnie bliskie.