Chcesz pozbyć się przebarwień ze skóry? Poznaj 5 składników aktywnych, które pomogą ci w walce z przebarwieniami

Witamina C

To substancja aktywna działająca wielowymiarowo. Nie tylko hamuje produkcję melaniny, zapobiegając przebarwieniom, rozjaśnia skórę i wyrównuje jej koloryt, ale także wykazuje działanie przeciwzapalne, a dodatkowo wspomaga syntezę kolagenu, zwiększając jędrność i elastyczność skóry.

Rozświetlające serum do twarzy z witaminą C na dzień i na noc Go with the Flow, FaceBoom

Wegańska formuła redukuje przebarwienia, wyrównując koloryt oraz działa rozświetlająco na skórę. Dodatkowo, dzięki obecności witaminy E i kwasu glikolowego serum wygładza i zmniejsza widoczność drobnych linii. Niacynamid pomaga w walce z niedoskonałościami i ujednolica koloryt skóry, wzmacniając działanie witaminy C, a zawarta w formule azeoglicyna doskonale nawilża i poprawia ogólną kondycję skóry.

Lekka, żelowo-kremowa konsystencja serum łatwo się wchłania, bez pozostawiania tłustego filmu na skórze - świetnie się sprawdza pod makijaż.

i Autor: materiał prasowy FaceBoom

4% Rozjaśniające serum z ultrastabilną witaminą C Energy Boost, Bielenda Professional Supremelab

To żelowe serum łączy działanie dwóch silnych substancji aktywnych – ultrastabilnej witaminy C oraz kwasu ferulowego, które wzajemnie wzmacniają swoje działanie. Efektem jest widoczne, stopniowe rozjaśnienie przebarwień, wyrównanie kolorytu i przywrócenie skórze blasku. Serum pomaga chronić skórę przed stresem oksydacyjnym. Lekka, nieobciążająca formuła jest idealna do stosowania pod krem na dzień lub na noc.

i Autor: materiał prasowy Bielenda

Kwas traneksamowy

Ten organiczny związek chemiczny zmniejsza aktywność tyrozynazy – biorącej udział w melanogenezie, czyli chemicznym procesie prowadzącego do wytworzenia naturalnych barwników w skórze. Dzięki działaniu na różnych etapach tego procesu kwas traneksamowy nie tylko zwalcza istniejące już przebarwienia, ale także zapobiega powstawaniu nowych. To jednak nie wszystko! Kwas wzmacnia naczynia krwionośne, wygasza stany zapalne i zmniejsza objawy trądziku różowatego. Możesz go bezpiecznie łączyć w pielęgnacji z witaminą C oraz z retinoidami.

Alfa-arbutyna

To substancja o silnych właściwościach depigmentacyjnych działająca na powierzchni skóry. Redukując aktywności enzymu tyrozynazy alfa-arbutyna aktywnie hamuje syntezę melaniny, przeciwdziałając tworzeniu się nowych przebarwień. Rozjaśnia także plamy starcze i piegi, a dodatkowo zapobiega fotostarzeniu się skóry.

BEAUTY.lab Serum z witaminą C rozjaśniające przebarwienia, MIYA Cosmetics

Serum o działa w obrębie głębszych warstw naskórka rozjaśniając istniejące plamy pigmentacyjne i wyrównuje koloryt skóry. Efektywność w redukcji przebarwień to zasługa podwójnej witaminy C (lipofilowej i hydrofilowej), kwasu traneksamowego i alfa-arbutyny. Dodatkowo serum działa przeciwzmarszczkowo, wzmacnia barierę ochronną, koi i łagodzi skórę. Kosmetyk może być stosowany zarówno na dzień, jak i na noc, na skórę twarzy, szyi, dekoltu i okolic oczu.

i Autor: materiał prasowy Miya

Kwasy AHA

Są rozpuszczalne w wodzie, działają głównie na poziomie warstwy rogowej naskórka - rozpuszczają martwe komórki, złuszczając wierzchnią warstwę naskórka, wpływając na zmniejszenie widoczności przebarwień i ujednolicenie kolorytu. W peelingach najczęściej wykorzystuje się kwas migdałowy, glikolowy lub mlekowy. Ze względu na małą wielkość cząsteczek kwas glikolowy może głębiej penetrować skórę, niż pozostałe kwasy AHA – może działać drażniąco na skórę. Przy skórach wrażliwych lub mieszanych bardzo dobrze sprawdzi się kwas migdałowy, który działa łagodnie i powoli.

Niacynamid

Ten wyjątkowy składnik działa wielokierunkowo na skórę. Ogranicza syntezę melaniny, redukując widoczność plam pigmentacyjnych i poprawiając koloryt skóry. To jednak nie wszystko! Niacynamid zwiększa syntezę białek i ceramidów, przyspiesza odnowę skóry oraz reguluje wydzielanie sebum. Dzięki właściwościom antyoksydacyjnym chroni skórę przed działaniem wolnych rodników, spowalniając procesy jej starzenia się.

Serum z witaminą C wyrównujące koloryt BEAUTY.lab, MIYA Cosmetics

Kosmetyk działa w obrębie płytkich przebarwień na poziomie naskórka, redukując je i ujednolicając koloryt cery. Serum, dzięki zawartości witaminy C, ekstraktu z aceroli i niacynamidu rozświetla skórę i przywraca jej naturalny blask oraz wygładza i zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek. Dzięki silnym właściwościom antyoksydacyjnym serum chroni skórę przed skutkami stresu oksydacyjnego i zmniejsza objawy przedwczesnego starzenia się skóry. Produkt może być stosowany zarówno na dzień, jak i na noc, na skórę twarzy, szyi, dekoltu i okolic oczu.