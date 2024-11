W poniedziałek się zacznie. Polki kochają te perfumy, a w promocji Rossmanna teraz za mniej niż 85 zł. Uwodzicielski kwiat wiśni z butami wanilii oraz różowego pieprzu

Nowe promocje w Rossmannie. Modne perfumy na jesień od znanej marki za mniej 85 zł

Jesień w perfumiarstwie to czas kiedy do głosu dochodzą słodkie i orientalne perfumy. Tego rodzaju nuty zapachowe dobrze komponują się z jesienną aurą i ciepłymi stylizacjami. W Rossmannie pojawiła się właśnie nowa gazetka promocyjna, a w niej wiele ciekawych okazji na modne perfumy. Przecenione są zarówno zapachy dla kobiet jak i dla mężczyzn. Jednym z bestsellerów Rossmanna może okazać się popularna woda toaletowa dla kobiet GUESS Seductive Red. W promocji Rossmanna kosztuje ona jedynie 84,99 zł za flakon. Jest to jeden z najbardziej znanych zapachów marki GUESS. Kobiecy, zmysłowy i zdecydowanie wyróżniający się z tłumu.

GUESS Seductive Red to wyjątkowa kompozycja zapachowa dla miłośniczek słodkich, ale nie duszących, aromatów. To bardzo zmysłowy i uwodzicielski zapach, obok którego trudno przejść obojętnie. GUESS Seductive Red jest bardzo kobiecy i zniewalający. Świetnie sprawdzi się na randkę i większe wyjścia. W nutach głowy wyczuwalne są aromaty czereśni, migdałów oraz różowego pieprzu. Nuty serca stanowi eteryczny kwiat wiśnia, romantyczna magnolia oraz zawadiacki pieprz. Buty bazy to z kolei modna w tym sezonie wanilia, fasola donka oraz klasyka jesiennych zapachów, czyli drzewo sandałowe. GUESS Seductive Red to zapach stworzony dla pewnych siebie kobiet, które lubią wyróżniać się z tłumu. Jest charakterny i intensywny. Nie da się go zapomnieć. Całość zdobi czerwony flakon, który kojarzy się z kobiecością oraz zmysłowością. To odważna kompozycja, która świetnie wpasuje się w jesienne klimaty. Noś ten zapach do ciepłych stylizacji z ulubionym swetrem.

Autor: materiał prasowy GUESS