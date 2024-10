Dni klubu Super-Pharm - każdy dzień jest zakupową okazją!

W dniach 30.10-6.11.2024 dla klubowiczów Super-Pharm sieć przygotowała super promocje cenowe na setki artykułów. Przy zakupach za minimum 50 zł można będzie wziąć także udział w Super Loterii, w której nagrodą główną jest 100 000 zł. To już ostatnie jej dni!

DERMO EKSPERT

Duży wybór marek dermokosmetycznych to znak rozpoznawczy w drogeriach Super-Pharm. Przy zakupach stacjonarnych możemy liczyć na wsparcie dermokonsultantów, którzy pomogą nam wybrać pielęgnację dostosowaną do potrzeb naszej skóry. W trakcje trwania akcji Dni Klubu można będzie kupić dermokosmetyki nawet 50% taniej.

SUPER TRENDY (NIE TYLKO W MAKIJAŻU)

Katalog Super Trendy to wydawany dwa razy do roku folder, w którym przeczytamy o najważniejszych trendach beauty sezonu i znajdziemy wskazówki ekspertów dotyczące pielęgnacji czy makijażu. Dni Klubu to doskonały pretekst, by zapoznać się z nimi i stworzyć swój nowy indywidualny rytuał dla twarzy, ciała i włosów - w końcu nowa pora roku zobowiązuje do zmiany nawyków w pielęgnacji i makijażu.

WSPARCIE OD WEWNĄTRZ

Wspieranie odporności – obok zbilansowanej diety, aktywności i dawki ruchu na świeżym powietrzu – warto wspomóc suplementacją. Warto teraz pamiętać o witaminie C i witaminie D, a w domowej apteczce mieć preparaty na chrypkę czy ból gardła.

W DOMU? WSZYSTKO W PORZĄDKU!

Jesienią więcej czasu spędzamy w domu. Dlatego warto stworzyć w nim atmosferę sprzyjającą relaksowi i wypoczynkowi. To też dobry czas na porządki, organizację przestzreni i declutterning, czyli tzw. odgracanie. W Super-Pharm znajdziesz szeroką ofertę artykułów do domu, które także biorą udział w promocjach cenowych Dni Klubu.