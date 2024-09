Chcesz zregenerować włosy po lecie? Wybierz kompleksową pielęgnację!

Podaruj sobie skuteczną regenerację!

Nawet najbardziej suche i zniszczone włosy mogą odzyskać zdrowy wygląd – i to bez wizyty u fryzjera! Wystarczy, że wybierzesz profesjonalną, intensywną pielęgnację od TRESemmé. Szampon i odżywka z kolekcji Biotin Repair z formułą Pro-Bond Plex i technologią Pro Style™ sprawią, że przy regularnym stosowaniu włosy staną się silniejsze, gładsze, bardziej podatne na układanie i łatwiejsze w rozczesywaniu. Zmianę zauważysz już po pierwszym użyciu! Zawarte w produktach aminokwasy wzmacniają strukturę włosa, ceramidy chronią je i odżywiają, a biotyna poprawia ich kondycję i dodaje blasku. Składniki te widocznie regenerują i pomagają również chronić włosy przed przyszłymi uszkodzeniami.

Zadbaj o odpowiednie nawilżenie

Jeśli Twoje włosy są matowe i pozbawione blasku, sięgnij po produkty z kolekcji TRESemmé Rich Moisture, które zapewnią im całodzienne nawilżenie. Nowa formuła została wzbogacona o odżywczą witaminę E, dzięki czemu włosy będą dogłębnie nawilżone i wyjątkowo miękkie. Szampon zapobiega i eliminuje oznaki przesuszenia, a odżywka sprawia, że włosy stają się lśniące, pełne blasku i z łatwością się układają - jak po wyjściu od fryzjera.

Stylizuj włosy z głową!

Osłabione latem włosy często się puszą i elektryzują. Z pomocą w walce z niesfornymi pasmami przychodzą produkty zawierające w swoim składzie keratynę – takie jak szampon i odżywka Keratin Smooth. Stylizując włosy suszarką, lokówką czy prostownicą, nie zapomnij o użyciu termoochronnego sprayu TRESemmé Keratin Smooth. Jego zaawansowana formuła pomaga wytworzyć barierę chroniącą przed uszkodzeniami spowodowanymi wysoką temperaturą (aż do 230°C). Zapobiega utracie wilgoci i chroni strukturę włosa, sprawiając, że włosy stają się wygładzone i bardziej podatne na stylizację.

Poznaj produkty stworzone z myślą o różnorodnych potrzebach włosów

Piękne włosy to nie tylko kwestia wyglądu. To również pewność siebie i gotowość do stawiania czoła wyzwaniom. Wybierz profesjonalne kosmetyki TRESemmé do użycia w domu. Sięgnij po produkty, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom. Szeroką gamę kosmetyków TRESemmé znajdziesz w drogeriach Rossmann. Wypróbuj kolekcję TRESemmé Flawless Waves, jeśli masz włosy kręcone i falowane. Dzięki niej stworzysz loki lub fale jak z salonu fryzjerskiego – sprężyste, nawilżone i pełne blasku. Zawarty w produktach olej kokosowy ułatwia rozczesywanie włosów i zapobiega puszeniu się. Ponadto włosy zyskają też wyjątkowy połysk. Jeśli farbujesz włosy, zastosuj szampon TRESemmé Revitalise Colour, który delikatnie oczyszcza włosy i pomaga utrzymać ich intensywny kolor na dłużej – nawet do 12 tygodni! Wzbogacony o filtr UV i ekstrakt z hibiskusa chroni włosy przed promieniowaniem i nadaje im zdrowy blask.

