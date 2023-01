Chiński Nowy Rok. Marka LUSH wprowadza zachwycającą gamę na Księżycowy Nowy Rok Królika

To najgorszy kolor dla kobiet 50+ do noszenia zimą! Postarza i sprawia, że cera wygląda na ziemistą. Wyrzuć ubrania w tym kolorze z szafy

LUSH dba o każde działanie, innowacje i składniki. Pamięta też o dobrym samopoczuciu klientów, pracowników i planety. Siłą marki jest tworzenie produktów odpowiadających na każdą potrzebę różnych społeczności. Dzięki grupie fokusowej utworzonej na rynkach obchodzących Księżycowy Nowy Rok, została stworzona gama ekskluzywnych produktów. Powrócił też jeden z ulubionych przez klientów produkt.

“Ta kolekcja była współpracą między pracownikami z Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, którzy obchodzą Księżycowy Nowy Rok w swoich krajach. Mogliśmy podzielić się naszymi historiami, tradycjami i opiniami, aby stworzyć ten piękny asortyment. Jestem tak dumna z bycia częścią tej współpracy, która autentycznie pokazuje, że jesteśmy marką wielu głosów i że stworzyliśmy produkty dla naszych potrzeb i kultur” - tłumaczy Lisa Wong, Członek Grupy Fokusowej z okazji Księżycowego Nowego Roku.

Golden Rabbit

Bomba do kąpieli

Wrzuć tego królika do wanny i zrelaksuj się w wodach, które mienią się różem i złotem. Ciepłe nuty drzewa sandałowego, cytrusowe - neroli i jasne olejki bergamotowe łączą się, aby przywołać komfortowy zapach świeżo skoszonej trawy. Złap go, póki możesz! Ten limitowany królik właśnie nadchodzi z okazji Księżycowego Nowego Roku.

Bomby do kąpieli zostały wymyślone przez LUSH ponad 25 lat temu. Musujące cudeńka z sody oczyszczonej zapewniają wyjątkowo rozkoszną kąpiel aromaterapeutyczną, a w dodatku nie potrzebują żadnego opakowania. Golden Rabbit powstał we współpracy zespołów z Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, aby stworzyć produkt idealny na obchody Księżycowego Nowego Roku.

Godiva

Szampon i odżywka w kostce

Ulubieniec Godiva powraca! Złote monety w czerwonych kieszeniach to tradycja w Księżycowym Nowym Roku. Podaruj prezent w postaci odżywionych, oczyszczonych włosów dzięki tej złotej monecie pełnej dodającego blasku olejku kameliowego. Kostka zawiera organiczny olej z orzechów makadamia, olej kokosowy z pierwszego tłoczenia oraz pochodzące ze sprawiedliwego handlu kakao i masło shea. Te składniki zmiękczają i odżywiają włosy, podczas gdy jaśmin pozostawia zapach, który będziesz nosić ze sobą przez cały dzień.

Każda kostka szamponu wystarcza nawet na 80 myć, co pozwala zaoszczędzić do 3 plastikowych butelek o pojemności 250 ml, ograniczyć znaczną ilość emisji dwutlenku węgla w procesie produkcji i pozostawić świat w lepszym stanie niż go zastaliśmy.

Hoppy New Year Gift

Zestaw prezentowy

Zawartość: Flying Fox żel pod prysznic (135g), Mydło Karma (100g), Naklejki Hoppy New Year

Świętuj Księżycowy Nowy Rok z dwoma produktami pod prysznic i naklejkami. Zapakowane są w 100% papier z recyklingu z uroczymi królikami i wesołą pomarańczą. W środku znajduje się kultowe mydło Karma oraz limitowana edycja uwielbianego żelu pod prysznic Flying Fox. Wzór opakowania i naklejek został zaprojektowany przez ilustratora z Hong Kongu - Curry Cheunga we współpracy z pracownikami z Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, którzy obchodzą Nowy Rok Księżycowy.

Każdy prezent jest zapakowany w 100% z papieru pochodzącego z recyklingu. Do jego produkcji nie używa się włókien pierwotnych, a na każdą tonę wyprodukowanego papieru w 100% z recyklingu zużywa się o 70% mniej wody w porównaniu z papierem z włókien pierwotnych.

Lucky Bunny Knot Wrap

Chustka do pakowania prezentów

Chustka została zaprojektowana przez ilustratora z Hong Kongu - Curry Cheunga. Przedstawia wymyślony świat, w którym bawiące się króliczki w szczęściu i radości świętują Księżycowy Nowy Rok.

Chustka wykonana jest w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu. Doskonale sprawdza się do owijania pojedynczych przedmiotów, takich jak bomby do kąpieli i ponownego wykorzystania. Idealna do zrównoważonego pakowania, noszenia lub podarowania.

i Autor: Materiały prasowe LUSH

