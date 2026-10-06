Chocolate plum – najmodniejszy makijaż na jesień

W tym sezonie liczy się nie tylko kolor, ale także sposób jego noszenia. Rozblendowane cienie, miękkie przejścia i naturalnie wyglądająca skóra pozwalają stworzyć efekt, który jest jednocześnie wyrazisty i niewymuszony. EISENBERG proponuje własną interpretację tego trendu – inspirowaną głębią czekolady i szlachetnym odcieniem śliwki, z makijażem, który podkreśla urodę zamiast ją przykrywać. To jesienny glamour w bardziej współczesnej, wyrafinowanej odsłonie. Poznaj produkty, dzięki którym stworzysz swój idealny chocolate plum make up.

LEKKOŚĆ SKÓRY NAWET JESIENIĄ

Przy trendzie chocolate plum warto zacząć od lekkiej, naturalnie wyglądającej bazy – tym razem bez podkładu. EISENBERG J.E. EYE DESIGNER to korektor-serum, który wygładza, rozświetla i pomaga zniwelować oznaki zmęczenia w okolicy oczu, pozostawiając ją świeżą i wypoczętą. Dzięki formule wzbogaconej o peptydy, kwas hialuronowy i Formułę Trio-Molecular® łączy efekt makijażu z pielęgnacją. To właśnie taka subtelna baza pozwala mocniej wybrzmieć czekoladowym i śliwkowym akcentom, bez obciążania całego looku. Korektor można nakładać tylko tam, gdzie potrzebujemy dodatkowego krycia, zachowując naturalność pozostałej części twarzy. Dzięki temu skóra pozostaje świeża, a cała uwaga może skupić się na głębszych, jesiennych tonach makijażu.

SPRAWDŹ: EISENBERG J.E. EYE DESIGNER, 345 zł/15 ml/sephora.pl

CHOCOLATE CONTOUR

Po naturalnej bazie czas na odrobinę więcej definicji. J.E. BLUSH w odcieniu 06 PERFECT CONTOUR pozwala wymodelować rysy twarzy w czekoladowym tonie, który pięknie wpisuje się w jesienny charakter makijażu. Kremowa, topniejąca formuła łatwo wtapia się w skórę, pozostawiając aksamitne, lekkie wykończenie. Olej jojoba dodatkowo pielęgnuje skórę, dzięki czemu produkt łączy efekt makijażu z komfortem noszenia. Produkt możemy aplikować bezpośrednio na kości policzkowe i delikatnie rozblendować opuszkami – właśnie tak, aby kontur wyglądał naturalnie, ale miał charakter. To czekoladowy akcent, który nadaje całemu lookowi głębi i przygotowuje go na pojawienie się śliwkowych tonów.

SPRAWDŹ: EISENBERG J.E. BLUSH 06 PERFECT CONTOUR, 239 zł/5 g/sephora.pl

SUBTELNY BRĄZ TEŻ NA POWIEKACH

Po czekoladowym konturowaniu czas na światło, które nada makijażowi wielowymiarowości. J.E. DIVINE w odcieniu 02 SUNLIGHT pozwala subtelnie podkreślić rysy twarzy, a jednocześnie wykorzystać ten sam odcień na powiekach, tworząc spójne, eleganckie przejście między makijażem twarzy i oczu. Jedwabista, kremowa formuła wzbogacona o pigmenty rozświetlające pięknie odbija światło, pozostawiając skórę promienną, ale bez ciężkiego efektu. Modulowana intensywność pozwala zdecydować, czy chcemy uzyskać jedynie delikatną poświatę, czy mocniej zaakcentować wybrane partie twarzy. Nałożony na powieki, dodaje spojrzeniu subtelnego, wyrafinowanego blasku i świetnie współgra z głębszymi odcieniami brązu oraz śliwki.

SPRAWDŹ: EISENBERG J.E. DIVINE 02 SUNLIGHT, 299 zł/7 g/sephora.pl

AKCENT PLUM LIPS

Na koniec pojawia się kolor, który nadaje całemu makijażowi zmysłowego charakteru. J.E. ROUGE® w odcieniu B02 GATSBY BROWN to subtelna odsłona śliwki – elegancka, kobieca i wystarczająco wyrazista, by dopełnić czekoladowe tony, ale bez przytłaczania całego looku. Kremowa, „druga skóra” tekstura gładko sunie po ustach i zapewnia intensywny kolor już przy jednym pociągnięciu, pozostawiając usta wygładzone i komfortowe. Ekstrakt z kwiatu waniliowej orchidei oraz witamina E zapewniają dodatkowo nawilżenie, dzięki czemu kolor wygląda świeżo i naturalnie. To właśnie ten śliwkowy akcent nadaje makijażowi chocolate plum finalny szlif – elegancki, zmysłowy i najmodniejszy tej jesieni.

SPRAWDŹ: EISENBERG J.E. ROUGE® B02 GATSBY BROWN, 219 zł/3,5 g/sephora.pl