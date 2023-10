Chodzące dzieło sztuki na Paris Fashion Week

Znana sieć kosmetyczna zamyka swoje sklepy. 140 placówek do likwidacji, a setki pracowników do zwolnienia. Ich kosmetyki znają wszyscy. Co ze sklepami w Polsce?

Latem 2023 roku Dominika Nowak, projektantka i twórczyni marki Vanda Novak, otrzymała niesamowite zaproszenie od teamu AZ Factory. Dominika zawsze podziwiała twórczość Albera Elbaza, uważając jego projekty za kwintesencję paryskiego szyku. To połączenie dwóch kreatywnych sił stało się możliwe, gdy AZ Factory wybrało Vandę Novak jako brand z centralnej Europy do współpracy przy swoim najnowszym projekcie.

W efekcie tej inspirującej kolaboracji, modele butów marki Vanda Novak zostały wybrane do zaprezentowania podczas pokazu AZ Factory na jesiennym Paris Fashion Week. Topierwsza taka współpraca, w ramach której AZ Factory wybrało gotowe modele butów innej marki i przekształciło je w wyjątkowe dzieła sztuki modowej.

Dominika Nowak i zespół AZ Factory pracowali nad dopasowaniem konkretnych modeli butów do looków, które zostały zaprezentowane w Paryżu podczas pokazu 2 października. To nie tylko wyjątkowa okazja do eksponowania kreatywności Vandy Novak, ale także szansa na wprowadzenie do świata mody wariacji istniejących już sylwetek. Tkaniny z najnowszej kolekcji AZ Factory zastąpiły tradycyjną skórę, dając kultowym modelom takim jak Luna, Marylin czy Ally zupełnie nowe oblicze. To połączenie kreatywności, pasji i wyjątkowej wizji, które gwarantuje świeże tchnienie.

Dominika Nowak podkreśla, że współpraca z AZ Factory była nie tylko wyjątkowo kreatywna, ale także profesjonalna. Spotkanie Petera i Normana, następców Albera Elbaza iświatowej klasy projektantów, które sprawiło, że cały proces przebiegł płynnie i bezproblemowo. Przetransformowanie tradycyjnych modeli butów w kolorowe ptaki i barwnemotyle było owocem wspólnej pasji do sztuki i mody

i Autor: Materiały prasowe Paris Fashion Week

