Gigantyczna wygrana w zdrapce LOTTO. Za 30 złotych farciarz ustawił się na lata

Wygrana w zdrapce LOTTO pod nazwą Galaktyczna 7. 8 stycznia zwycięski los został kupiony w punkcie LOTTO przy ul. Sobieskiego 280 w Wejherowie, mieście położonym w województwie pomorskim. Gracz odkrył symbol „7”, który w tej zdrapce oznacza wygraną I stopnia, czyli dokładnie 2 miliony złotych. Zdrapka kosztowała 30 zł, ale opłacało się zaryzykować i tyle wydać na kartonik.

Punkt LOTTO przy ul. Sobieskiego 280 nie po raz pierwszy zapisuje się na liście miejsc, w których padły wysokie wygrane. 21 października 2023 roku odnotowano tam „szóstkę” w LOTTO wartą 7 141 574,40 zł, w kwietniu 2018 roku padła tam także wygrana IV stopnia w Eurojackpot w wysokości 304 880,80 zł. Seria dużych trafień sprawia, że kolektura jest uznawana za jedno z najszczęśliwszych miejsc na mapie Wejherowa.

Przypominamy, że w czwartek w Lotto do wygrania jest 5 000 000 zł, a w Lotto Plus gwarantowany 1 000 000 zł. Z kolei w piątek odbędzie się losowanie Eurojackpot, w którym pula głównej wygranej sięga już 140 000 000 zł.