Dźwig spadł na wagon, pociąg się wykoleił. 22 osoby nie żyją!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-01-14 9:41

Ten bilans może się zmienić, bo poprzedni komunikat mówił o 12 zabitych. Do koszmarnej katastrofy kolejowej doszło w środę, 14 stycznia, w Tajlandii. Wykoleił się, gdy dźwig budowlany spadł na jeden z wagonów. Zginęły co najmniej 22 osoby, a ponad 30 zostało rannych.

  • Katastrofa kolejowa w Tajlandii: dźwig budowlany spada na pociąg, powodując wykolejenie i pożar.
  • Co najmniej 22 osoby zginęły, a ponad 30 zostało rannych w wyniku tragicznego wypadku.
  • Do zdarzenia doszło na trasie budowanej w ramach chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku.
  • Jakie są przyczyny tak częstych wypadków w Tajlandii i czy można im zapobiec?

Koszmarna katastrofa kolejowa, nie żyją 22 osoby

Pociąg jadący ze stolicy Tajlandii, Bangkoku, na północny wschód kraju wykoleił się w środę, gdy dźwig budowlany spadł na jeden z wagonów. Zginęły co najmniej 22 osoby, a ponad 30 zostało rannych - poinformowała tajlandzka policja. Zaledwie parę godzin wcześniej mówiono o 12 ofiarach śmiertelnych. Jak przekazują lokalne media, do katastrofy doszło w środę, 14 stycznia, rano w prowincji Nakhon Ratchasima, 230 km na północny wschód od Bangkoku. Skład jechał do prowincji Ubon Ratchathani, a podróżowało nim 195 osób.

Dźwig spadł na pociąg, wybuchł pożar

Jak do tego doszło? Służby przekazały, że dźwig pracujący przy budowie trasy kolei dużych prędkości nagle zawalił się i uderzył w przejeżdżający pociąg, powodując jego wykolejenie i pożar. "Ogień został ugaszony, a akcja ratunkowa jest kontynuowana". PAP przypomina, że budowana trasa, na której doszło do tragedii, jest elementem wspieranej przez Chiny inwestycji o wartości 5,4 mld dolarów, realizowanej w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku, która do 2028 roku ma połączyć Bangkok z miastem Kunming w prowincji Junnan na południu Chin.

Niestety, lekceważące podejście do kwestii przestrzegania przepisów sprawia, że wypadki, zarówno budowlane, jak i w transporcie, zdarzają się w Tajlandii często. W 2020 roku w zderzeniu pociągu towarowego z autobusem zginęło w tym kraju 18 osób.

Tajlandia/ Co najmniej 12 osób zginęło w katastrofie kolejowej
11 zdjęć
Pociąg pędził między samochodami! Sekundy od tragedii
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TAJLANDIA
BANGKOK
KATASTROFA KOLEJOWA