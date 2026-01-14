Dźwig spadł na wagon, pociąg się wykoleił. 22 osoby nie żyją!

Katastrofa kolejowa w Tajlandii: dźwig budowlany spada na pociąg, powodując wykolejenie i pożar.

Co najmniej 22 osoby zginęły, a ponad 30 zostało rannych w wyniku tragicznego wypadku.

Do zdarzenia doszło na trasie budowanej w ramach chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku.

Jakie są przyczyny tak częstych wypadków w Tajlandii i czy można im zapobiec?

Koszmarna katastrofa kolejowa, nie żyją 22 osoby

Pociąg jadący ze stolicy Tajlandii, Bangkoku, na północny wschód kraju wykoleił się w środę, gdy dźwig budowlany spadł na jeden z wagonów. Zginęły co najmniej 22 osoby, a ponad 30 zostało rannych - poinformowała tajlandzka policja. Zaledwie parę godzin wcześniej mówiono o 12 ofiarach śmiertelnych. Jak przekazują lokalne media, do katastrofy doszło w środę, 14 stycznia, rano w prowincji Nakhon Ratchasima, 230 km na północny wschód od Bangkoku. Skład jechał do prowincji Ubon Ratchathani, a podróżowało nim 195 osób.

Dźwig spadł na pociąg, wybuchł pożar

Jak do tego doszło? Służby przekazały, że dźwig pracujący przy budowie trasy kolei dużych prędkości nagle zawalił się i uderzył w przejeżdżający pociąg, powodując jego wykolejenie i pożar. "Ogień został ugaszony, a akcja ratunkowa jest kontynuowana". PAP przypomina, że budowana trasa, na której doszło do tragedii, jest elementem wspieranej przez Chiny inwestycji o wartości 5,4 mld dolarów, realizowanej w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku, która do 2028 roku ma połączyć Bangkok z miastem Kunming w prowincji Junnan na południu Chin.

Niestety, lekceważące podejście do kwestii przestrzegania przepisów sprawia, że wypadki, zarówno budowlane, jak i w transporcie, zdarzają się w Tajlandii często. W 2020 roku w zderzeniu pociągu towarowego z autobusem zginęło w tym kraju 18 osób.