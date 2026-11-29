Początki tej tkaniny nie miały nic wspólnego z blichtrem wybiegów, lecz z poszukiwaniem czystej użyteczności. Pod koniec lat 70. amerykańska manufaktura Malden Mills – późniejszy Polartec – połączyła siły z marką Patagonia i jej założycielem Yvonem Chouinardem, by stworzyć syntetyczną alternatywę dla ciężkiej, nasiąkającej wodą wełny. Tak narodziła się dzianina Synchilla, a wraz z nią kultowa bluza Snap-T z charakterystyczną kieszonką na piersi. Był to moment przełomowy: lekki, hydrofobowy i natychmiast schnący materiał zrewolucjonizował ekwipunek wspinaczy, a intensywne, nasycone kolory z lat 80. na stałe wpisały go w wizualny krajobraz aktywnego wypoczynku.

W kolejnych dekadach polar zaczął jednak żyć własnym życiem poza szlakami. W latach 90. kurtka Denali od The North Face stała się nieoczekiwanym symbolem nowojorskiej sceny hiphopowej i szkolnych korytarzy, a marki takie jak Helly Hansen czy L.L. Bean cementowały pozycję polaru jako fundamentu codziennego ubioru. Nowojorska projektantka Sandy Liang uczyniła z pluszowych bluz z lamówkami swój znak rozpoznawczy, łącząc je z baletkami i perłami, podczas gdy domy mody pokroju Balenciagi czy Sacai zaczęły dekonstruować polarowe fasony, nadając im monumentalne, architektoniczne formy.

To zamiłowanie do kontrastów i zabawy fakturami doskonale widać w najnowszych propozycjach na nadchodzące chłody. Wyrazem tego dialogu między pragmatyzmem a marzycielską formą jest druga wspólna kolekcja UNIQLO i duńskiej projektantki Cecilie Bahnsen, która trafi do sprzedaży pod koniec listopada. Projekt zatytułowany „Wandering Together” zrodził się z inspiracji niespiesznymi, kojącymi spacerami pośród zimowej natury, a jego sercem uczyniono właśnie miękki polar. Kopenhaska twórczyni, znana na co dzień ze spektakularnych, rzeźbiarskich sukien z tafty i organzy, przeniosła swoją romantyczną wrażliwość na grunt japońskiej filozofii LifeWear. Jak podkreśla sama projektantka, ten materiał ma w sobie niezwykły, nostalgiczny powab i stanowi idealną bazę do warstwowych stylizacji, w których kobiety w każdym wieku mogą bawić się proporcjami i na nowo definiować współczesną kobiecość.

Zimowa odsłona polaru w tej interpretacji rezygnuje ze sportowej dosłowności na rzecz subtelnej poezji. Paleta barw czerpie z chłodnego, wyciszonego krajobrazu Północy – głębokiej czerni, atramentowego granatu, melanżowej szarości i pudrowego, delikatnego różu. Zamiast surowych detali technicznych pojawiają się misterne, florystyczne hafty inspirowane uśpioną pod śniegiem łąką, marszczenia w talii spódnic oraz regulowane ściągacze w kurtkach i kamizelkach, które pozwalają swobodnie manipulować sylwetką.

Dzisiejsza obecność polaru w modzie dowodzi, że największa siła współczesnego stylu tkwi w nieoczywistych zestawieniach. Zamiast traktować go wyłącznie jako warstwę docieplającą pod puchówkę, nosimy go niczym luksusowe okrycie: narzucony na bieliźnianą, jedwabną sukienkę, zestawiony z szerokimi garniturowymi spodniami z wełny czy przełamany ciężką, skórzaną biżuterią i masywnymi mokasynami. Polar przestał być kompromisem podyktowanym pogodą – stał się świadomą deklaracją stylu, w którym bezpretensjonalna wygoda spotyka się z wyrafinowaną formą.

Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe