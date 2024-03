Coca-Cola wkracza do świata K-Popu z limitowaną edycją napojów

OTW by Vans debiutuje we współpracy z Sterling Ruby's S.R. STUDIO. LA. CA.

Odblokowując doświadczenie Prawdziwej Magii, Coca-Cola Zero Cukru K-Wave tworzy elektryzujący świat, zbliżający fanów K-Popu do ich idoli, by wspólnie świętować wyjątkowy wyraz ich niezrównanego oddania muzyce. Z każdym łykiem Coca-Cola Zero Cukru K-Wave, konsumenci mogą odczuwać emocje jakie towarzyszą entuzjastom koreańskiej popkultury, a to wszystko za sprawą kultowego smaku Coca-Cola, przenikającego się z owocową magią K-Popu.

Marka zaangażowała w projekt aż trzy topowe zespoły K-Popowe; Stray Kids, ITZY i NMIXX, a także założyciela JYP Entertainment, J.Y.Park, którzy wspólnie wydali hymn K-Popu i teledysk zatytułowany „Like Magic”. Pełny utwór i video będzie można obejrzeć już na początku marca na na oficjalnym kanale Coca-Cola na Youtube oraz na platformie Creations Hub.

Zobacz także: Rozpuszczam 10 g wodzie i podlewam piwonie w marcu. Bogato obsypują się kwiatami. Domowy nawóz do piwonii na wiosnę

Ponadto, w ramach kampanii, konsumenci mają możliwość wzięcia udziału w „Like Magic” Fan Music Video Digital Experience, czyli wyjątkowym doświadczeniu na platformie Creations Hub pomagającym urzeczywistnić marzenia fanów, zanurzając ich bezpośrednio w świecie K-Popu, u boku ich idoli! To wszystko za sprawą sztucznej inteligencji – wystarczy osadzić swój głos, imię i zdjęcie, by pojawić się w różnych miejscach teledysku. Wygenerowany materiał można także pobrać i udostępnić w mediach społecznościowych.

Coca-Cola Creations będzie również gospodarzem koncertu K-Pop w Seulu z udziałem gwiazdorskiej obsady JYPE i innych wyjątkowych artystów. Transmisja z wydarzenia zostanie udostępniona dla fanów K-Popu z całego świata na oficjalnym kanale Coca-Cola na Youtube.

Wprowadzenie na rynek Coca-Cola Zero Cukru K-Wave obejmuje również współpracę z Private Policy, w ramach której powstała wyjątkowa kolekcja odzieży i akcesoriów, koszulek, bluz, czapek, biżuterii i pasków. Dla wielbicieli doskonałego smaku i kultury K-Popu z Polski, Coca-Cola przygotowała specjalną loterię, w której do wygrania będą wspomniane gadżety – rozpocznie się ona już w kwietniu, a produkty biorące w niej udział będzie można znaleźć w sieci sklepów Lidl.

- Współpracując z naszym niesamowitym zespołem i partnerami agencyjnymi w Korei, stworzyliśmy wyjątkowe doświadczenia, które, mamy nadzieję, przyniosą prawdziwą magię Coca-Cola fanom K-Popu na całym świecie" – mówi Oana Vlad, starsza dyrektorka ds. globalnej strategii w Coca-Cola. Zgodnie z duchem Coca-Cola Creations, wszystko zaczyna się od kultowego smaku Coca-Cola Zero Cukru, któremu tym razem towarzyszy szczypta aromatów inspirowanych Koreą.

- Świat K-Popu istnieje dzięki entuzjastom i jesteśmy bardzo podekscytowani współpracą z Coca-Cola, bo umożliwia nam ona uczczenie miłości jaką darzą nas fani – dodaje J.Y.Park, założyciel JYP Entertainment. Mamy nadzieję, że poczują też nasze uznanie dla ich wsparcia właśnie dzięki wyjątkowemu, limitowanemu smakowi Coca-Cola Zero Cukru oraz doświadczeniom IRL i cyfrowym, które przybliżą ich do ulubionych artystów.

Coca-Cola Zero Cukru K-Wave będzie dostępna w puszkach o pojemności 250 ml w wybranych sklepach spożywczych sieci Żabka od 29 lutego, a od połowy marca również w selektywnej dystrybucji.

i Autor: Materiały prasowe Coca-Cola