i Autor: Getty Images

Strefa beauty

Codziennie rano nakładam to na twarz. Worki pod oczami i opuchlizna znikają. Działa lepiej niż wysokopółkowy krem pod oczy

Jak się pozbyć cieni pod oczami i opuchlizny? Skóra pod oczami jest bardzo cienka, przez co łatwo o jej podrażnienia. Brak snu, nieodpowiednia dieta oraz stres wypływają na to, że pod oczami pojawiają się cienie oraz opuchlizna, które sprawiają, że wyglądamy ma zmęczone oraz starsze. Okazuje się, że by się ich pozbyć nie potrzebne są wizyty u kosmetyczki czy drogie kosmetyki do makijażu. W internecie od pewnego czasu krąży trik, jak pozbyć się cienie pod oczami i opuchlizny przy pomocy... folii aluminiowej. Przetestowałam go i muszę przyznać, że to działa.