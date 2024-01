Cold make-up - największy trend w makijażu tej zimy

Nawet jeśli zimowa aura przypomina raczej późną, mocno błotnistą jesień – możesz poczuć się jak na ośnieżonym, górskim stoku. Hasło #imcoldmakeup ma już ponad 25 milionów odsłon! Ten trend jest inspirowany mroźnymi zimowymi dniami, gdy skóra nabiera naturalnych rumieńców, a usta i czubek nosa czerwienieją od niskiej temperatury. Ważnym elementem jest porcelanowa, jasna, doskonale wyrównana skóra, na której te wszystkie zaróżowienia wyglądają bajkowo, a nie jakbyś była chora i zmęczona. Uwaga: nie chodzi tu o warstwę podkładu – raczej o dyskretne użycie kremu koloryzującego i korektora tak, aby ukryć wszystko, co nie pasuje nam do tego looku. Skóra powinna być naturalna. Warto użyć tu też kropli do oczu (czerwone oczy nie będą nam tu pasować) oraz starannie wyczesać brwi – włoski powinny wyglądać niemal jakby były lekko zamarznięte lub nawet pokryte szronem. Policzki, usta i czubek nosa powinnyśmy delikatnie zaróżowić, a rzęsy wytuszować tak, aby wyglądały naturalnie, ale były widoczne. Wisienką na lodowym torcie jest srebrzysty rozświetlacz, którym zaznaczamy wewnętrzne kąciki oczu i łuk Kupidyna (czyli zagłębienie nad górną wargą). I to tyle, aby stać się „THAT GIRL” tej zimy. Francuska marka EISENBERG Paris proponuje zestaw produktów, którymi nie tylko wykonasz perfekcyjnie, mroźny makijaż, ale także zadbasz o cerę, bo każdy z tych kosmetyków ma również działanie pielęgnacyjne.

ZIMNO, ZIMNIEJ, PIĘKNIE!

Pierwszy krok po serum i kremie to PERFECTEUR TEINT EXPRESS, czyli delikatna i aksamitna emulsja błyskawicznie dająca efekt brzoskwiniowej cery. Daje prawdziwy efekt Photoshopa dzięki innowacyjnej teksturze pianki: delikatna i lekka, rozpływa się na skórze i umożliwia precyzyjną aplikację w każdych okolicznościach, zapewniając gładkie i pudrowe wykończenie. Dostosowuje się do każdego rodzaju skóry i każdej karnacji.

Drugi krok to CORRECTEUR PRÉCISION formuła korygująca cerę, która gwarantuje 8 godzin nawilżenia i likwiduje ślady zmęczenia oraz niedoskonałości na twarzy. Jego płynna, delikatna i lekka tekstura, łącząca Nagietek z Formułą Trio-Moléculaire®, umożliwia odpowiednie krycie i zapewnia świeżą, naturalną i wypoczętą cerę przez cały dzień.

Kolej na rzęsy i brwi. Na początek BROW DEFINER & LASH PRIMER wzbogacony został ekstraktem z Białego Łubinu o właściwościach rewitalizujących. Nylonowe włókna idealnie przylegają do brwi i rzęs, dając efekt 3D. Brwi są zdefiniowane i zagęszczone, a rzęsy stają się dłuższe i grubsze, gotowe do aplikacji tuszu.

A potem LE MASCARA NOIR® o głęboko czarnym odcieniu, dodaje objętości i gęstości rzęsom. Składająca się z ponad 530 włókien ułożonych w podwójne „V” szczoteczka przylega do rzęs, zapewniając nałożenie optymalnej ilości tuszu dla uzyskania pożądanej intensywności i objętości. Idealna plastyczność oraz sferyczny puder „stretching” natychmiast wydłużają, podwijają oraz pogrubiają rzęsy.

W policzki i czubek nosa wklep BALSAM FUSION. To balsam „wagi piórkowej” nowej generacji, bogaty i ultrakremowy, który rozpływa się na ustach, zmiękcza je, wygładza i upiększa mgiełką subtelnego i wyrafinowanego koloru, dl a uzyskania naturalnego lub wyszukanego efektu. Nałożenie go na policzki i nos da nam efekt pięknych, naturalnych rumieńców.

Na koniec użyj pomadki J.E. ROUGE®, która wzbogacona została w ekstrakt z kwiatu Orchidei o działaniu nawilżającym oraz witaminę E o właściwościach przeciwutleniających. Zapewnia wysoki komfort nawilżenia. Idealnie się wtapia, pozostawiając na ustach intensywny kolor z subtelnym połyskiem. Sekret nieodpartych ust gwarantowany.

