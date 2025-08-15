Cool skincare - korzyści z lodowej pielęgnacji

Krioterapia ma liczne zalety prozdrowotne, oraz korzystnie wpływa na urodę. „Chłodna” pielęgnacja poprawia mikrokrążenie, a więc wpływa na jędrność i elastyczność skóry. Pomaga zredukować opuchnięcia i przywraca cerze świeży, promienny wygląd. Niskich temperatur nie lubi także tkanka tłuszczowa, dlatego stosuje się ją też w celu modelowania sylwetki. Chłodzące formuły coraz częściej pojawiają się w trendach beauty – jako skuteczne, a przy tym niezwykle przyjemne uzupełnienie codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Tego typu kosmetyki idealnie sprawdzą się latem. Poznaj chłodzące bestsellery i odkryj pielęgnacyjną moc lodu!

Ten produkt to absolutny must have na wakacjach i po każdej kąpieli słonecznej. Jest szczególnie polecany do stosowania po zbyt intensywnej ekspozycji na słońce lub w solarium. Idealny jako pierwsza pomoc po ,,przedawkowaniu słońca”. Uderzeniowa dawka 10% D-Pantenolu sprawia, że żel działa jak kojący kompres na podrażniony naskórek. Przyspiesza proces regeneracji skóry oraz zdecydowanie poprawia jej nawilżenie. Produkt polecany jest także dla osób z przesuszoną skórą.

W składzie znajdziemy również kwas hialuronowy, który zapobiega nadmiernej przeznaskórkowej utracie wody, przez co wyraźnie poprawia nawilżenie skóry oraz antyoksydacyjny DNA Complex chroniący skórę przed negatywnymi skutkami ekspozycji na słońce. Dzięki AQUA TOUCH EFFECT żel zapewnia przyjemne, natychmiastowe uczucie chłodzenia.

Wypróbuj: DAX SUN Żel po opalaniu S.O.S. dla skóry 10% D-Pantenol, 25,99 zł/200 ml

Niskie temperatury mogą pomóc w walce z nadmiarem tkanki tłuszczowej. Zimno sprawia, że komórki tłuszczowe obumierają, a dzięki procesom metabolicznym są stopniowo usuwane z organizmu. Marka YOSKINE we współpracy z japońskimi laboratoriami opracowała koncentrat do bezinwazyjnego, szybkiego modelowania sylwetki, o intensywnym efekcie chłodzącym. Drogocenny olej Tsubaki, kofeina oraz mocno skoncentrowany wyciąg z algi kombu mobilizują procesy zachodzące na powierzchni skóry, które są niezbędne do walki z wiotczeniem skóry i nadmiarem tkanki tłuszczowej. W formule zastosowano wodę z lodowca, która zapewnia odpowiedni poziom nawodnienia i uelastycznia.

Wypróbuj: YOSKINE TSUBAKI SLIM BODY KRIO-SLIM-TERAPIA WYSZCZUPLANIE, 45,99 zł/200 ml

Chłód świetnie radzi sobie z opuchlizną, która często lokuje się w okolicach oczu. Hydrożelowe płatki pod oczy od PERFECTA to ekspresowy ratunek dla zmęczonej skóry. Wystarczy kilka minut, by zredukować opuchliznę, cienie i drobne zmarszczki, przywracając spojrzeniu świeżość i blask. Dzięki połączeniu pobudzającego ekstraktu z zielonej herbaty oraz głęboko nawilżającego aloesu, skóra staje się wyraźnie gładsza, bardziej wypoczęta i pełna energii. Idealne przed ważnym wyjściem lub po nieprzespanej nocy – zawsze, gdy Twoja skóra potrzebuje natychmiastowego efektu „wow”.

Wypróbuj: PERFECTA ICE PATCH Hydrożelowe płatki-kompres pod oczy, 5,99 zł/1 para

Maska nawilżająca Jelly-Hydrator dociera do głębszych warstw naskórka, aby ekspresowo go nawodnić i ujędrnić. Redukuje oznaki zmęczenia, łagodzi dyskomfort obrzmiałej skóry i daje uczucie natychmiastowego ukojenia. Zawiera trzy rodzaje kwasu hialuronowego, które intensywnie nawilżają i wspierają barierę hydrolipidową, a także elektrolity (magnez, miedź i cynk), wzmacniające kondycję skóry i wspomagające jej regenerację. Dodatkowo, formuła została wzbogacona o wodę z lodowca – cenne źródło wapnia i krzemu, które wpływa na produkcję elastyny, poprawia jędrność skóry i wzmacnia jej funkcje ochronne.

Wypróbuj: PERFECTA HYALURON ICE JELLY-HYDRATOR Maska nawilżająca, 5,99 zł/8 ml

Ten produkt to game changer – szczególnie latem i zawsze wtedy, gdy potrzebujesz natychmiastowego odświeżenia, ukojenia, głębokiego nawodnienia i wzmocnienia. Skutecznie niweluje podrażnienia i zaczerwienienia, a cera po nocy wygląda na wypoczętą, wygładzoną i naturalnie rozświetloną. Wyjmij serum z zamrażarki, odczekaj 5-15 minut i nałóż na oczyszczoną skórę twarzy i /lub szyi i dekoltu za pomocą palca bądź patyczka. Wykonaj delikatny masaż okrężnymi ruchami. Jeśli nie przepadasz za formą lodową lub odczuwasz dyskomfort przy stosowaniu, możesz delikatnie schłodzić serum w lodówce lub stosować w temperaturze pokojowej.

P.S. Produkty z linii PERFECTA HYALURON ICE można chłodzić w lodówce, a nawet mrozić, co pozwala personalizować pielęgnację.

Wypróbuj: PERFECTA HYALURON ICE Multi-Hydrator Serum do twarzy na noc, 31,99 zł/50 ml