Strefa mody

COS po raz trzeci na New York Fashion Week

We wrześniu tego roku COS powróci na New York Fashion Week już po raz trzeci z rzędu, aby zaprezentować kolekcję na sezon Jesień/Zima 2024 oraz linię Atelier. Pokaz odbędzie się w ramach oficjalnego harmonogramu Council of Fashion Designers of America (CFDA). Przygotowując się do wydarzenia, marka nawiązała współpracę z topowymi twórcami z dziedziny mody, sztuki, muzyki i designu.