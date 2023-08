Cudowny krem na zmarszczki pod oczami za 18 zł. W promocji Rossmann duża zniżka! Rozświetla skórę i prasuje kurze łapki. "Polecam go każdej kobiecie 50+"

Krem na zmarszczki z Rossmann wyprasuje kurze łapki i rozświetli cerę

Zmarszczki pod oczami to pierwsze oznaki starzenia się skóry, która akurat w tym miejscu jest najcieńsza i najdelikatniejsza. Jednym z najprostszych sposobów na zmarszczki wokół oczu, czyli między innymi tak zwane kurze łapki, jest stosowanie odpowiedniej pielęgnacji. Nawilżanie skóry i "slugging" mogą skutecznie opóźnić procesy starzenia i zredukować istniejące już zmarszczki. W pielęgnacji nie można zapominać oczywiście o kremie pod oczy, który jest dostosowany do cery dojrzałej. I wcale dobry krem na zmarszczki nie musi być drogi. W promocji Rossmann znajduje się perełka kosmetyczna dla kobiet dojrzałych. Krem pod oczy z Rossmann, Perfecta Botu-line w widoczny sposób rozświetla i odmładza spojrzenie oraz zapewnia wyraźne wygładzenie zmarszczek. Krem został dodatkowo wzbogacony o witaminę C, skwalan kwas hialuronowy, które potęgują działanie przeciwzmarszczkowe, energizujące, nawilżające przy jednocześnie poprawie kolorytu skóry. Receptura zwiera także kofeinę, która redukuje cienie i opuchliznę pod oczami.

Krem pod oczy w promocji Rossmann za 18 zł

Teraz krem pod oczy Perfecta Botu-line znalazł się w promocji Rossmanna, w której można go kupić za jedyne 18,99 zł. Można go stosować także na okolice ust, gdzie świetnie poradzi sobie ze zmarszczki w tym miejscu.

"Jestem zadowolona. Polecam go każdej kobiecie 50 plus"

"Subtelne rozświetlenie oraz co ważne zniwelowanie niepożądanych cieni pod oczami. Drobne linie w obszarze oczu zostały zniwelowane a skóra ładnie wygładzona"

- piszą internautki o kremie Perfecta.

