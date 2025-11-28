Cyfrowe oblicze branży beauty. Co będzie trendem, a co odchodzi "do lamusa"?

Zmierzch ery „bio”

Jednym z najbardziej wyrazistych trendów jest wyraźny odwrót od składników naturalnych na rzecz tych o udowodnionym naukowo działaniu. Zainteresowanie składnikami naukowymi wzrosło średnio o 33%, podczas gdy wyszukiwania związane ze składnikami „bio” spadły o ponad 7%. Konsumentki i konsumenci szukają konkretnych, sprawdzonych rozwiązań – niekwestionowanym liderem wśród wyszukiwanych składników pozostaje kolagen, a tuż za nim plasują się retinol, keratyna i kwas hialuronowy.

Regeneracja na topie

Ostatnia dekada w pielęgnacji upłynęła pod znakiem składników aktywnych. Obecnie obserwujemy zainteresowanie frazami „naprawa”, „regeneracja”. Konsumenci, często zmagający się z uszkodzoną barierą hydrolipidową, coraz częściej poszukują produktów regenerujących, zawierających ceramidy, pantenol czy witaminę B5, odchodząc od kuracji kwasowych czy wysokich stężeń witaminy C.

Co wpisujemy w wyszukiwarkę?

Polscy internauci są niezwykle precyzyjni. Zamiast ogólnych haseł, 71% zapytań dotyczy konkretnego problemu lub adresata, np. „dla 60-latków”, „na cienie pod oczami”, „do włosów tłustych”. Wśród najszybciej rosnących haseł znalazły się m.in.:

pielęgnacja twarzy: „maska kolagenowa” (+426% r/r),

makijaż: „rzęsy magnetyczne” (+255% r/r),

perfumy: absolutnym hitem są „perfumy dubajskie” ze wzrostem aż o 796% r/r,

składniki kosmetyków: kolagen, retinol, keratyna, kwas hialuronowy.

i Autor: Google/ Materiały prasowe

Lojalność ma swoją cenę

Dane wskazują na ciekawe różnice w przywiązaniu do marek w zależności od kategorii.

Wierność marce: jest wysoka w kategoriach perfum (91% zapytań to zapytania o markę) i pielęgnacji skóry (82%).

Cena czyni cuda: w przypadku pielęgnacji włosów aż 31% wyszukiwań to zapytania generyczne. Klienci traktują szampony i odżywki jako towary użytkowe, gdzie niska cena i promocje są ważniejsze niż logo producenta.

Sezonowe okazje

Niezmiennie kluczowym momentem handlowym roku pozostaje okres Black Friday i Cyber Monday, generujący największą aktywność również w sieci. Drugim ważnym pikiem zakupowym jest połowa grudnia, kiedy to konsumenci masowo zamawiają prezenty świąteczne, licząc na dostawę przed pierwszą gwiazdką. Analiza danych wskazuje, że zainteresowanie Black Friday w Polsce rozwija się etapami.

Domowy salon piękności

Polscy konsumenci szukają narzędzi, które pozwalają im na wykonywanie usług na poziomie salonowym w domu, co jest motywowane efektywnością kosztową i wygodą. Wiele popularnych wyszukiwań dotyczy gadżetów, ponieważ konsumenci priorytetyzują długoterminowe inwestycje w technologię. Do najpopularniejszych zapytań w okresie świątecznym 2024 i w październiku 2025 należały m.in.: szczoteczka soniczna, irygator do zębów, suszarka do włosów, frezarka do paznokci i maszynka do golenia.