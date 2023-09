i Autor: Materiały prasowe FaceBoom

Czas na peelingową odnowę – jak wybrać odpowiedni peeling do twarzy?

Jesień to idealny moment, aby sięgnąć po mocniejsze peelingi! Odpowiednio dobrane pobudzą skórę do odnowy i skutecznie odświeżą cerę, odblokują i zwężą pory oraz pomogą pozbyć się przebarwień, wyrównując koloryt cery! Sprawdź, jakie korzyści daje stosowanie peelingów i jak dobrać peeling do rodzaju skóry.

Złuszczanie jest jednym z kluczowych etapów pielęgnacji. Dzięki niemu uwalniamy skórę od martwego naskórka i pobudzamy ją do odnowy. Jednak w peelingach nie chodzi tylko o usunięcie wierzchniej warstwy naskórka. Zalet ich stosowania jest dużo więcej! Korzyści ze stosowania peelingów do twarzy Odblokowanie i zwężenie porów skóry.

Nadmiar łoju, w połączeniu z zanieczyszczeniami i martwymi komórkami naskórka powoduje blokadę ujść porów skóry. W efekcie tworzą się nieestetyczne zaskórniki, może też dojść do nadkażenia bakteryjnego, prowadzącego do stanów zapalnych. Regularne stosowanie peelingów uwalnia skórę od martwego naskórka, a jednocześnie odblokowuje pory i przeciwdziała tworzeniu się zaskórników.

Pobudzenie naturalnego procesu odbudowy.

Usunięcie najwyższych warstw obumarłych komórek naskórka inicjuje procesy naprawcze w skórze. Dzięki złuszczeniu warstwy rogowej - cera ulega odświeżeniu i nabiera blasku.

Spłycenie drobnych zmarszczek i wygładzenie.

Redukcja przebarwień i ujednolicenie kolorytu cery.

Ułatwienie wnikania składników aktywnych.

Usunięcie warstwy rogowej ułatwia przenikanie składniki aktywne zawarte w peelingu i w aplikowanych w kolejnym kroku kosmetykach, przenikają lepiej i szybciej w głębsze warstwy skóry. Zobacz także: Często widzisz tę liczbę? Wszechświat wysyła Ci sygnał. Jeżeli ta liczba regularnie się powtarza to znak, że musisz o siebie zadbać Rodzaje peelingów do twarzy – jak wybrać odpowiedni dla siebie? W zależności od sposobu złuszczania martwego naskórka wyróżniamy: Peelingi mechaniczne – drobno lub gruboziarniste. To kosmetyki bazują na drobinkach mechanicznie ścierających martwy naskórek. Rolę ścierniwa najczęściej pełnią kryształki cukru, soli, rozdrobnione pestki owoców lub ziarna kawy. Tego typu peelingi mogę być stosowane jedynie w przypadku skóry normalnej, tłustej bądź mieszanej. Powinny go unikać osoby z cerą suchą, wrażliwą, naczynkową, bądź ze zmianami trądzikowymi. Peelingi enzymatyczne. Zawarte w formule enzymy rozpuszczają zawartą w komórkach keratynę, tym samym rozluźniają komórki naskórka, ułatwiając ich złuszczanie. Substancjami najczęściej wykorzystywanymi w peelingach enzymatycznych są enzymy owocowe, np. z papai, ananasa, figi lub kiwi. Ten rodzaj peelingu jest najbardziej uniwersalny – może być stosowany nawet przy skórze bardzo wrażliwej i naczynkowej. Enzymatyczny puder do oczyszczania twarzy, FaceBoom Basic Oczyszcza, wygładza, zmiękcza i zapewnia bezpieczną pielęgnację nawet wrażliwej cerze. Zawarty w nim ekstrakt z papai w połączeniu z mączką owsianą łagodnie złuszczają martwe komórki naskórka. W wegańskim składzie pudru odnajdziemy także olej abisyński, który pobudza procesy regeneracyjne i nadaje skórze miękkości. i Autor: Materiały prasowe FaceBoom Peelingi kwasowe. Ich działanie bazuje na kwasach organicznych, które podobnie jak enzymy, rozpuszczają martwe komórki naskórka, złuszczając jego wierzchnią warstwę. W formułach najczęściej wykorzystywane są: Alfa-Hydroksykwasy (AHA) – rozpuszczalne w wodzie, działają głównie na poziomie warstwy rogowej naskórka. W peelingach najczęściej stosujemy kwas migdałowy, glikolowy lub mlekowy.

Ze względu na małą wielkość cząsteczek kwas glikolowy może głębiej penetrować skórę, niż pozostałe kwasy AHA. Może podrażniać skórę.

Beta-hydroksykwasy (BHA) - w formułach kosmetycznych wykorzystywany jedynie kwas salicylowy. Jako związek lipofilowy (rozpuszczalny w tłuszczach) doskonale wnika w głąb skóry, przenikając przez warstwę lipidową naskórka, dzięki czemu działa głębiej niż kwasy AHA.



Polihydroksykwasy (PHA) – rozpuszczalne w wodzie, jednak działające łagodniej na skórę niż AHA, dzięki czemu mogę być stosowane przy skórze wrażliwej i naczynkowej i z trądzikiem różowatym. W formułach kosmetycznych najczęściej wykorzystywany jest glukonolakton i kwas laktobionowy. 10 minutowy, wygładzający peeling kwasowy FaceBoom Seboom Zawiera 10% kompleks kwasów AHA, BHA i PHA, który złuszcza martwe komórki naskórka, stymuluje skórę do odnowy. rozjaśnia przebarwienia posłoneczne i potrądzikowe, wyrównując koloryt skóry oraz reguluje wydzielanie sebum. Obecność w peelingu trehalozy pomaga zwiększyć poziom nawilżenia, dzięki właściwościom oksydacyjnym chroni skórę przed działaniem wolnych rodników. i Autor: Materiały prasowe FaceBoom Peelingi kwasowe są odpowiednie do cery problematycznej i z przebarwieniami. Mogą być również stosowane w przypadku skóry dojrzałej i z utratą jędrności. Jeśli skóra nie jest przyzwyczajona do kwasów – zacznijcie od peelingów bazujących na kwasach w niższych stężeniach i działających łagodniej na cerę. Warto pamiętać, wszystkie peelingi mocno ingerują w mikrobiom skóry. Z tego powodu po ich użyciu stosujcie kosmetyki, które odbudują barierę hydrolipidową i wzmocnią wasz mikrobiom. Synbiotyczny rewitalizujący tonik-esencja Total Revital Solution, SHECARE To idealny produkt, aby przywrócić skórze równowagę po użyciu peelingi. Tonik-esencja odczuwalnie poprawia poziom nawilżenia, wygładza odświeża i rewitalizuje. Płynna zawiesista konsystencja jest bogata w: endemiczną algę niebieską LANABLUE ™, kombuchę, amino-complex, synbiotyk, betainę, skwalan, witaminę E i masło shea, które aktywują procesy odnowy i przywracają równowagę mikrobiomu. i Autor: Materiały prasowe SheCare