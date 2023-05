Czas na retro. Zabaw się swoim stylem i zgarnij nagrody

Marka Remington chce byśmy zajrzały do albumów i przyjrzały się, jak wyglądały nasze mamy w młodości. - O matko, co za fryzura – też tak reagujecie, widząc dawne zdjęcia mamy? 😁 Co powiecie, by odtworzyć taką retro stylizację, a przy okazji zdobyć dwie prostownice Remington Botanicals™? - tak marka Remington zachęca do konkursu.

Jak wziąć udział w konkursie Remington?

Na Instagramie marki Remington rozpoczęła się właśnie III edycja konkursu #MamyStyl, w której marka zachęca do odwzorowania fryzury mamy z przeszłości.

Jak to zrobić?

Zajrzyj do rodzinnego albumu ze zdjęciami i znajdź inspirującą fotografię swojej mamy,

Odtwórz #MamyStyl – przede wszystkim fryzurę, ale też makijaż, ubiór, mimikę, akcesoria,

Zrób sobie zdjęcie, zestaw je z fotografią mamy, a całość opublikuj na Instagramie,

Oznacz swoje zgłoszenie: @remingtonstyle, #MamyStyl, #BądźSobąPoSwojemu,

Wygraj premierową prostownicę Remington Botanicals™ – dla siebie i swojej mamy!

Na zgłoszenie masz czas do 31 maja 2023 r.