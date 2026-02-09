Czego nie powie Ci Google? Trycholog odpowiada na najczęściej zadawane pytania

Karolina Piątkowska
2026-02-09 13:04

„Dlaczego włosy wypadają garściami?”, „czemu tak szybko się przetłuszczają?”, „czy wcierki naprawdę działają?” – wystarczy wpisać jedno z tych haseł w wyszukiwarkę, żeby wpaść w spiralę sprzecznych porad i szkodliwych mitów. W najnowszym odcinku „Urodomaniaczek by hebe” Paulina Sobkowiak @trychologpola porządkuje cały ten chaos i zdradza porady trychologiczne, które naprawdę działają.

Przetłuszczająca się skóra głowy

Wśród najczęściej zadawanych pytań pojawia się temat przetłuszczającej się skóry głowy. Jak tłumaczy Paulina – doświadczona trycholog, kosmetolog i pielęgniarka, na co dzień zajmująca się diagnostyką oraz holistycznym podejściem do pielęgnacji skóry głowy i włosów – problem bardzo często zaczyna się… od dobrych chęci. Rzadkie mycie włosów, „przetrzymywanie” ich według internetowych trendów czy częste sięganie po mocno oczyszczające szampony mogą rozregulować pracę skóry głowy i doprowadzić do nadprodukcji sebum.

Kluczowe znaczenie mają regularność, delikatne, ale skuteczne oczyszczanie oraz peeling skóry głowy. W tym celu sprawdzi się Aromase 5α Juniper Scalp Purifying Liquid Shampoo, a uzupełnieniem pielęgnacji może być Aromase 5α Intensive Anti-Oil Essential Shampoo. Ekspertka podkreśla również, że nawet przy tłustej skórze głowy nie można zapominać o nawilżeniu skalpu – w pozostałe dni mycia warto sięgać po łagodniejszy produkt, taki jak Tenzero Protecting Shampoo.

Wypadanie włosów – kiedy to norma, a kiedy sygnał alarmowy

Kolejnym ważnym tematem jest wypadanie włosów. Trycholog uspokaja – utrata około 50-100 włosów dziennie to zupełnie naturalny proces. Zimą jednak wiele osób obserwuje wzmożone wypadanie, często związane z niedoborami ferrytyny czy witamin z grupy B lub D.

Jeśli włosy wypadają garściami przez kilka tygodni, zostają na poduszce i ubraniach, warto przyjrzeć się temu bliżej. W odcinku Paulina podpowiada, jak w domowych warunkach wspierać porost włosów, m.in. za pomocą wcierek i regularnego masażu skóry głowy.

Wcierki pod lupą – czy naprawdę działają?

Nie mogło zabraknąć pytania, które od lat dzieli włosomaniaczki: czy wcierki naprawdę działają? Odpowiedź brzmi tak – pod warunkiem, że są prawidłowo dobrane i stosowane. Liczy się regularność, odpowiednia aplikacja oraz technika masażu.

Przy intensywnym wypadaniu włosów ekspertka poleca linię trychologiczną od Bosko Cosmetics, a w szczególności pobudzającą wcierkę do włosów, która intensywnie stymuluje krążenie i wspiera pracę cebulek. To propozycja dla osób, które potrzebują wyraźnego pobudzenia skóry głowy.

Dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z wcierkami lub preferują lżejsze formuły, dobrą alternatywą będzie tonik-wcierka peptydowa do skóry głowy Bandi Professional Tricho Esthetic. To produkt, który nie obciąża włosów i dobrze sprawdza się również przy skórze wrażliwej.

Ekspertka zwraca także uwagę na często pomijany element pielęgnacji – dokładny demakijaż linii włosów. Resztki kosmetyków kolorowych czy filtrów SPF mogą zapychać ujścia mieszków włosowych i osłabiać efekty kuracji. Istotne jest unikanie ciasnych, wysokich upięć, które mogą prowadzić do łysienia trakcyjnego, szczególnie w okolicach skroni.

Codzienne nawyki, które mają znaczenie

W odcinku pojawia się również ważny wątek codziennych przyzwyczajeń. Spanie w mokrych włosach? Zdecydowanie na nie. Niedosuszona skóra głowy sprzyja namnażaniu się drobnoustrojów i może prowadzić do łupieżu czy stanów zapalnych. Suszarka – odpowiednio używana – nie jest wrogiem, a sprzymierzeńcem zdrowej skóry głowy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak jednocześnie pielęgnować przetłuszczającą się skórę głowy i suche końcówki włosów, co robić przy swędzeniu skalpu i jakich błędów unikać na co dzień, odpowiedzi szukaj w najnowszym odcinku „Urodomaniaczek by hebe”.

